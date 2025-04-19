隋棠遭揭真面目 星二代蔣榮宗見到她驚訝吐出8字

蔣榮宗與隋棠相見歡。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕星二代蔣榮宗為了職人輕喜劇《歡迎光臨二代咖啡》擔任原創音樂總監，他在首映會終於跟女主角隋棠相見歡，驚訝狂讚：「女神好美，超有氣質！」

影集《歡迎光臨二代咖啡》改編自韓國百萬暢銷漫畫教父許英萬的同名作品，身為咖啡愛好者的蔣榮宗，為了製作配樂在咖啡展買了很多不同的咖啡機與器具，他說：「要嘗試研究不同咖啡機與咖啡豆不同的聲響。」該劇由隋棠、鳳小岳、林哲熹等藝人領銜演出。

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蔣榮宗首度挑大樑挑戰影集音樂製作，並請到「鐵肺歌后」戴愛玲獻聲，為該劇演唱插曲《幸福是什麼》，這首歌是專為男主角鳳小岳向女主角隋棠求婚的名場面所量身訂作。

蔣三省、蔣榮宗父子檔，力邀戴愛玲獻唱插曲。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

戴愛玲獲選為戲劇高歌，感謝蔣家父子好眼光，也說到是第一次合作，當初獲邀時一聽是重量級資深音樂人蔣三省，還真覺得有點小緊張。

戴愛玲透露，結果一到錄音室就顛覆想像，發現蔣老師非常親切健談，「能跟父子檔一起合作，是一次很難忘又很美好的經驗。」

戴愛玲受邀獻唱插曲，更宣布將推出迷你專輯《別害怕》，直說這張專輯對她意義很深，「它記錄了我這一年多以來的心情轉折與內在對話。」

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