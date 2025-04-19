（東京直擊）創意長親曝星戰影集受宮﨑駿影響！黑武士重磅宣布回歸《亞蘇卡》第二季

〔記者許世穎／東京報導〕「星戰慶典2025」今（19）日邁入活動第2天，下午的重頭戲輪到即將開拍的影集《亞蘇卡》第二季，兩位幕後推手強法洛和盧卡斯影業創意長戴夫費羅尼和「亞蘇卡」羅莎瑞道森一同出席，近年已多次回歸的「安納金／黑武士」海登克里斯坦森也現身，正式宣布他也會演出，讓粉絲High到最高點。

盧卡斯影業創意長戴夫費羅尼透露，《亞蘇卡》深受日本動畫大師宮﨑駿的《魔法公主》影響，更秀出對比照。（記者許世穎攝）

費羅尼分享了《亞蘇卡》的創作靈感，深受日本動畫大師宮﨑駿作品的影響，更特別點名《魔法公主》，還秀出「小桑」與「亞蘇卡」的對比圖說：「那是我和團隊非常重要的參考點，所以她們都騎著白狼。」羅莎瑞則說對於當初確定演出感到「慶幸」，「幸好我家中Wi-Fi不穩，費羅尼與強法洛才不會看到我興奮得跳來跳去、快要抓狂的樣子！」，但她也感謝粉絲的熱烈迴響，才讓這個角色有機會發展獨立的故事。

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海登克里斯坦森現身星戰慶典2025，宣布回歸影集《亞蘇卡》第二季。（盧卡斯影業提供）

活動現場播放了一段由海登飾演的安納金與亞蘇卡的第一季片段，海登隨即現身舞台，全場立刻起立鼓掌。羅莎瑞也對他說：「能看到你現身，展現這個角色的另一面，真的很感動、很美好。」海登最早以2002年《星際大戰二部曲：複製人全面進攻》與2005年《星際大戰三部曲：西斯大帝的復仇》加入星戰宇宙，他近年再度以影集《歐比王肯諾比》和《亞蘇卡》第一季回歸。

海登克里斯坦森（左起）、羅莎瑞道森、強法洛和戴夫費羅尼一同出席《亞蘇卡》第二季星戰慶典發布會。（盧卡斯影業提供）

雖然海登近年淡出演藝圈，但在本次「星戰慶典2025」依舊是最受矚目的焦點之一，活動內容包括售票的簽名會與合照機會，海登的合照價格32500日幣（約台幣7475元）也是最高的。活動最後他被問到有什麼話想說，海登簡單表示：「我能透露的不多，但安納金會在第二季登場。」此話一出，現場又爆出一陣歡呼。

羅莎瑞道森透露當初接演《亞蘇卡》興奮到快抓狂。（盧卡斯影業提供）

海登克里斯坦森出席「星戰慶典2025」，見到老朋友R2D2相當開心。（盧卡斯影業提供）

海登克里斯坦森（左）和羅莎瑞道森出席影集《亞蘇卡》第二季發布會。（盧卡斯影業提供）

《亞蘇卡》預計下週開拍，所以活動上暫時沒有片段可以搶先公開，但費羅尼說當年1977年《星際大戰》（現為《星際大戰四部曲：曙光乍現》）要推出續集《帝國大反擊》也沒有預告，因此模仿當時風格，釋出一支以概念藝術構成並搭配旁白的預告，展現出新共和與帝國殘餘勢力之間即將展開的戰火，並暫訂2026年登場。

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