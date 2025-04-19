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娛樂 電視

楊繡惠想開「養老村」喊要賺良心錢 台8女神轉當媽媽桑近況曝

〔記者林欣穎／台北報導〕女星江泳錡自創保健食品今（19）日出席開幕記者會，有不少藝人好友前來站台力挺，像是楊繡惠、陳小菁、李亮瑾、吳申梅、蔡憶青等人，其中楊繡惠經營保養品店多年，今有感而發提到如果未來有錢會想要開一間養老村。

楊繡惠常在網路上直播帶貨，也有經營實體店面，楊繡惠提到副業經營已有9年，現在賣了10幾樣商品，她也分享初衷，做產品寧願賺少一點、要讓消費者吃了有效，賺良心錢。

江泳錡新店開幕；楊繡惠。（記者陳奕全攝）江泳錡新店開幕；楊繡惠。（記者陳奕全攝）

被問到如果之後想再開店會想開什麼，她隨即秒回「阿公店」引起現場爆笑，但隨即正色表示想開的是「養老村」，她有感老年人口越來越多，「我們自己也可以去住，有朋友打牌唱歌、護士固定量血壓，應該會越來越健康吧」。而她的爸媽現在分別是91和87歲，提到兩老都還耳聰目明，「吃得下睡得著拉得出來就是最好的，爸爸每天都在數錢，數我店裡的錢，那是他的娛樂，他的手比驗鈔機還靈！」

江泳錡新店開幕；蔡憶青。（記者陳奕全攝）江泳錡新店開幕；蔡憶青。（記者陳奕全攝）

而蔡憶青從八點檔淡出後，轉為投資投資林森北的日式酒店，成為了店中紅牌媽媽桑，一經營就是快15年，今露面坦言近年酒店生意差不太好，生意掉了30%，提到壓力很大體重降了不少，而她與藝人黃玉榮結婚7年，被問及生子規劃，她則說與老公有共識不想生小孩，也很小心避孕，笑說就是因為沒有小孩才有閒能投資在自己身上。

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