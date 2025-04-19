（東京直擊）水行俠女友《安道爾》受磨難醞釀動人關係 人氣機器人也回歸

〔記者許世穎／東京報導〕「星戰慶典2025」今（19）日邁入活動第2天，一早率先登場的是被譽為「有史以來最優秀星戰作品之一」的《安道爾》第二季，節目總監東尼吉洛伊率領主要演員「卡西恩」迪耶哥路那、「碧絲」安卓亞霍娜、「K-2SO」艾倫圖克等人一同出席。

安卓亞霍娜飾演的碧絲（左）和迪耶哥路那飾演的卡西恩，在《安道爾》第二季將會有動人發展。（Disney+ 提供）

曾演出《魔比斯》、《求救眨眨眼》等片的安卓亞是「水行俠」傑森摩莫亞女友，她形容「碧絲」在第一季歷經磨難，第二季一開始遠離家鄉，努力重建自己，試圖去面對一切還有她的創傷，觀眾也會看到從第一季就開始醞釀的一段美麗關係逐漸浮現。」

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安卓亞霍娜出席星戰慶典2025《安道爾》第二季發布會。（盧卡斯影業提供）

提到碧絲和卡西恩的關係，安卓亞笑說「大家都在問『你們是什麼關係？』我覺得這一季，觀眾會真正看到這兩個角色的關係發展，真的很動人，可能是我最喜歡的部分。」

安卓亞霍娜飾演的碧絲（中）在《安道爾》歷經磨難。（Disney+ 提供）

本季一大亮點就是艾倫圖克回歸演出《星際大戰外傳：俠盜一號》中大受歡迎的機器人K-2SO，被問到是否有想過會回歸，他笑言一直抱著希望，「我盼望K-2SO有朝一日能回歸，甚至一直在等屬於我自己的外傳《玩命K-2關頭》（K-2 FAST, K-2 FURIOUS）」。對於再度現身，他笑言「很開心我終於誕生了！」迪耶哥則當場表示「我不會透露他是如何被『生』出來的！」

《星際大戰外傳：俠盜一號》中大受歡迎的機器人K-2SO（右），將於《安道爾》第二季現身。（Disney+ 提供）

艾倫圖克直說很開心在《安道爾》第二季回歸，演出機器人K-2SO。（盧卡斯影業提供）

節目總監東尼吉洛伊也透露，《安道爾》第二季12集的篇幅中，每3集會代表故事發生一年，所以劇中的時間跨度會長達4年，「我們每週會上線3集，基本上就像每週上架一部電影，我們會鎖定每年最重要的3天，來講這4段故事。」《安道爾》第二季將於4月23日於Disney+ 正式上線。

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