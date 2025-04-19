JISOO現身台灣喊幸福！HANA慶生吵要電視「買不起吧」

〔記者廖俐惠／新北報導〕日本新生代女團HANA今晚（19日）將於CENTRAL音樂祭演出，這是她們首場海外演出，韓國出身的成員JISOO表示來到台灣非常開心，去很多地方、品嘗不少美食，讓她們覺得非常幸福。被問到是否看過台灣的電影、戲劇作品，她一提「鋼琴」，現場就秒懂是周杰倫的《不能說的·秘密》。

HANA由MAHINA（左起）、YURI、CHIKA、NAOKO、KOHARU、JISOO、MOMOKA組成。（記者廖俐惠攝）

HANA由MAHINA、YURI、CHIKA、NAOKO、KOHARU、JISOO、MOMOKA組成，她們是從Chanmina擔任製作人、SKY-HI擔任執行製作人所推動的女團選秀節目「No No Girls」中脫穎而出，她們在4月初才正式出道。

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此次應CENTRAL音樂祭邀請來台，7名成員今天（19日）接受訪問，CHIKA表示，在出道後來到台北，才真的有一種出道的感覺，YURI則透露，曾來台演出的Chanmina告訴她們，台灣粉絲很溫暖又熱情，希望她們能炒熱整個演出的氣氛，MAHINA不諱言十分緊張，不知道海外的音樂祭氣氛會如何。

她們活力滿滿以中文自我介紹「大家好我們是HANA」，CHIKA分享喜歡小籠包，NAOKO則說「我是地瓜球」，被吐槽「我是」是自我介紹時才使用的。MOMOKA則選擇珍珠奶茶，來台喝到小珍珠覺得新鮮。CHIKA透露，有向Chanmina請教中文，成員之間也有互相學習切磋。

HANA由MAHINA（左起）、YURI、CHIKA、NAOKO、KOHARU、JISOO、MOMOKA組成，比出招牌的「花朵」手勢。（記者廖俐惠攝）

MOMOKA在4月27日將迎來21歲生日，她稱這是第一次與成員們過生日，非常值得紀念，她瞪大眼睛、笑著對成員說：「應該會買蛋糕慶祝吧…」她表示，之前就跟成員們說好，生日要送禮物，「我心中想的是比較貴的電視，可能買不起吧，很期待她們準備的禮物。」

NAOKO則透露，之前就有跟MOMOKA討論，「她說想要電視！想要大尺寸的電視，可以讓她開心的話，我們會考慮。」CHIKA笑說，因為團體中規定，壽星要請大家吃飯，意有所指地說：「我們送電視可以，但在吃飯上也要『請出誠意』。」MOMOKA正面接招，表示如果開心，願意請大家吃，看是烤肉還是壽司都行。

最後，HANA的KOHARU分享，她們團體的特色就是非常有個性，七人七色，演出最重要的就是不要破壞每個人的個性，希望透過她們的表演、音樂帶給人救贖，積極正面的感覺帶來能量。

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