晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

JISOO現身台灣喊幸福！HANA慶生吵要電視「買不起吧」

〔記者廖俐惠／新北報導〕日本新生代女團HANA今晚（19日）將於CENTRAL音樂祭演出，這是她們首場海外演出，韓國出身的成員JISOO表示來到台灣非常開心，去很多地方、品嘗不少美食，讓她們覺得非常幸福。被問到是否看過台灣的電影、戲劇作品，她一提「鋼琴」，現場就秒懂是周杰倫的《不能說的·秘密》。

HANA由MAHINA（左起）、YURI、CHIKA、NAOKO、KOHARU、JISOO、MOMOKA組成。（記者廖俐惠攝）HANA由MAHINA（左起）、YURI、CHIKA、NAOKO、KOHARU、JISOO、MOMOKA組成。（記者廖俐惠攝）

HANA由MAHINA、YURI、CHIKA、NAOKO、KOHARU、JISOO、MOMOKA組成，她們是從Chanmina擔任製作人、SKY-HI擔任執行製作人所推動的女團選秀節目「No No Girls」中脫穎而出，她們在4月初才正式出道。

此次應CENTRAL音樂祭邀請來台，7名成員今天（19日）接受訪問，CHIKA表示，在出道後來到台北，才真的有一種出道的感覺，YURI則透露，曾來台演出的Chanmina告訴她們，台灣粉絲很溫暖又熱情，希望她們能炒熱整個演出的氣氛，MAHINA不諱言十分緊張，不知道海外的音樂祭氣氛會如何。

她們活力滿滿以中文自我介紹「大家好我們是HANA」，CHIKA分享喜歡小籠包，NAOKO則說「我是地瓜球」，被吐槽「我是」是自我介紹時才使用的。MOMOKA則選擇珍珠奶茶，來台喝到小珍珠覺得新鮮。CHIKA透露，有向Chanmina請教中文，成員之間也有互相學習切磋。

HANA由MAHINA（左起）、YURI、CHIKA、NAOKO、KOHARU、JISOO、MOMOKA組成，比出招牌的「花朵」手勢。（記者廖俐惠攝）HANA由MAHINA（左起）、YURI、CHIKA、NAOKO、KOHARU、JISOO、MOMOKA組成，比出招牌的「花朵」手勢。（記者廖俐惠攝）

MOMOKA在4月27日將迎來21歲生日，她稱這是第一次與成員們過生日，非常值得紀念，她瞪大眼睛、笑著對成員說：「應該會買蛋糕慶祝吧…」她表示，之前就跟成員們說好，生日要送禮物，「我心中想的是比較貴的電視，可能買不起吧，很期待她們準備的禮物。」

NAOKO則透露，之前就有跟MOMOKA討論，「她說想要電視！想要大尺寸的電視，可以讓她開心的話，我們會考慮。」CHIKA笑說，因為團體中規定，壽星要請大家吃飯，意有所指地說：「我們送電視可以，但在吃飯上也要『請出誠意』。」MOMOKA正面接招，表示如果開心，願意請大家吃，看是烤肉還是壽司都行。

最後，HANA的KOHARU分享，她們團體的特色就是非常有個性，七人七色，演出最重要的就是不要破壞每個人的個性，希望透過她們的表演、音樂帶給人救贖，積極正面的感覺帶來能量。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中