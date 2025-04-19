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娛樂 電視

唐玲網戀嫩男嚇壞 遇狂粉逼舌吻還告白：每天性幻想妳

唐玲網路交友遇到瘋狂男粉。（翻攝自YT）唐玲網路交友遇到瘋狂男粉。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕50歲女星唐玲因演出電視劇《世間情》、《甘味人生》等八點檔走紅，至今單身未婚的她，近日在節目中坦言對愛情非常渴望，因此曾嘗試過相親及網路交友，可惜經常以悲劇收場，更透露某次遇到一位瘋狂粉絲，對方的誇張行徑令她當場嚇壞。

唐玲分享網路交友經驗。（翻攝自YT）唐玲分享網路交友經驗。（翻攝自YT）

唐玲日前上節目《單身行不行》分享，某次在網路上認識一名年紀比自己小的男老師，雙方聊了一段時間後，覺得對方的興趣、背景、感情觀，以及應對方式都很正常，於是決定正式約見面吃飯。沒想到該名男老師一見到唐玲就顯得非常興奮，表示從小就很喜歡她，更當場告白：「妳是我性幻想對象，妳的寫真集我都買過，我每天在家裡面我就會幻想妳，而且我現在看到妳，我馬上就有生理反應了」。

唐玲透露對方誇張行徑。（翻攝自YT）唐玲透露對方誇張行徑。（翻攝自YT）

這番話讓唐玲難以置信，坦言自己無法接受如此快速的進展，結果男方竟直接抓起她的手放到自己胸前，說：「妳看，我的心兒蹦蹦跳。」讓她當場嚇了一大跳。誇張的是，該男老師送唐玲回家時，不但要求上樓，還想吻別，雖然都被她拒絕，但對方仍提出「抱一下就好」，唐玲無奈答應，沒想到一抱下去卻「不得了」，她形容對方像章魚一樣整個人黏上來，不只開始蹭她，還強行舌吻，她嚇得用吃奶的力氣推開對方後，隨即拔腿逃回家。她坦言，現在回想起來，當時臨別前的那一抱，仍讓她感到相當後悔。

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