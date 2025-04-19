山下智久、周董台北相約喝咖啡 Google評論5星激增

〔記者陳慧玲／台北報導〕日本男神山下智久主演的《正直不動產2》正在緯來日本台播出，沒想到本尊也再次現身台北，和「周董」周杰倫「夜遊」喝咖啡，台日兩大偶像造訪過的咖啡廳在Google地圖評論5星也激增，網友笑說超想用兩大男神喝過的杯子。

周杰倫（左）和山下智久（右）喝咖啡的店家，搜尋度激增。（翻攝自IG）

有多位網友在社群分享喝咖啡喝到一半，突然看到山下智久、周董兩位大咖偶像進到店裡，全都嚇傻了，事後多人鼓起勇氣要求和周董及山下智久合照，他們也都親切答應，沒有架子，有網友誇讚「周董真寵粉，又謙虛。」不少網友也誇讚山下智久，私底下依然綻放閃光，而在拍照時可見到，周董等人騎的滑板車就停在咖啡店外。

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周董（左）和山下智久（右）在台北夜遊喝咖啡，直呼是有趣的一夜。（翻攝自IG）

這家位在大安區潮州街的咖啡店，也因山下智久和周董的造訪，搜尋度激增，不少網友也給出5顆星評價，開玩笑留言，好想用山下智久、周董用過的杯子，也想坐他們坐過的椅子。也有網友好奇發問，周董在店裡點的是什麼咖啡或餐點。

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