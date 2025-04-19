吳宗憲突切割鹿希派 錄影惹怒KID爆衝突

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲與「KID」林柏昇、謝坤達主持《綜藝玩很大》最新一集前進上海，邀請「憲憲家族」小鐘、梁一貞、懷秋、綠茶、詹子晴與鹿希派共襄盛舉，老中青三代齊聚一堂，展開鬥智、鬥勇、拚運氣的闖關之旅。

節目特別走訪上海最具代表性的地標與電影場景，包含有「千年古鎮」美譽的朱家角、以及《功夫》、《色戒》等億級大片的取景地「上海影視樂園」。

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綠茶（左起）、梁一貞、吳宗憲、KID、詹子晴到上海錄影。（綜藝玩很大提供）

大夥一同欣賞黃浦江百萬夜景，讓憲哥不禁感性吐露心聲：「我人生中有一部屬於自己的電影，叫做《Mr.Rabbit》。」未料話才一出口，小鐘立刻接話虧說：「因為憲哥眼睛一直是紅的！」憲哥秒變臉說：「不是那個意思啦！」

KID則在「比手劃腳」關卡中戲劇魂爆棚，表演賣力，卻被自家隊員鹿希派吐槽：「我記憶力太差，記超過三個答案我真的不行。」還順勢牽拖隊友表現，引發現場眾人一陣炮轟。KID氣憤怒吼：「枉費我比得那麼好！」憲哥見狀也忍不住開酸：「有這種小孩？我過繼給你啦！」讓現場笑聲不斷。

詹子晴、鹿希派。（綜藝玩很大提供）

而在一場激烈的闖關環節中，綠茶與小鐘因戰術意見不合爆發衝突，綠茶提議戰術，小鐘聽完直接回嗆：「你覺得我要聽你的嗎？」火藥味十足，氣氛瞬間凝結。

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