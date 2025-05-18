天王阿公 昆凌90歲爺爺世壯運喜奪第二金

昆凌（左）與高齡90歲的爺爺羅倫斯感情甚篤。（翻攝自小紅書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕雙北世壯運昨（17）開幕，昆凌高齡90歲的爺爺羅倫斯（Laurence Quinlivan）再次踏進大巨蛋，上次是去看孫女婿「周董」周杰倫演唱會，這次特地來台參加雙北世壯運5項賽事。今（18）日上午羅倫斯在男子標槍90+組決賽，由於此項目只有他1人參賽，他也順利贏得金牌，下午挑戰100公尺短跑項目，也順利拿到金牌。

昆凌的爸爸（右）和弟弟（左）陪參賽的爺爺羅倫斯慶祝得到第二金。（記者林正堃攝）

「天王嫂」昆凌的爺爺年輕時就是運動好手，學生時代曾是澳中高中錦標賽鉛球冠軍，去年也參加「全國常青田徑國際錦標賽」並於男子85歲組100公尺項目，以20.53秒奪下冠軍。這次雙北世壯運昆凌爺爺共參加100公尺、200公尺短跑、鐵餅、標槍、鉛球5個項目。目前收穫2金的昆凌爺爺，明早11點要比200公尺短跑，21日下午再比鐵餅，22日下午5點則進行鉛球項目初賽。

請繼續往下閱讀...

昆凌爺爺羅倫斯在男子標槍90+組決賽，順利贏得金牌。（記者林正堃攝）

雖然孫女昆凌與周杰倫一家並未到現場替爺爺加油，但透過昆凌爸爸，一家人都知道爺爺在世壯運大放光芒，全家人都歡天喜地。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法