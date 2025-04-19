楊貴媚重現《愛情萬歲》經典7分鐘落淚！下一秒「他」現身竟被逗笑

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊貴媚1994年在榮獲威尼斯影展金獅獎的電影《愛情萬歲》中，獨自坐在大安森林公園長椅上嚎啕大哭7分鐘畫面，至今仍被奉為影史經典，時隔多年，這一幕竟再次重現，只不過，惹哭她的不再是情傷，是量販店品牌價格佛到太誇張。

楊貴媚在《愛情萬歲》中，獨自坐在大安森林公園長椅上嚎啕大哭7分鐘畫面，至今仍被奉為影史經典。（全聯提供）

在廣告一開場就致敬《愛情萬歲》名場面，鏡頭氛圍沉靜、憂鬱，就在觀眾準備共鳴跟著楊貴媚落淚時，畫風突然180度大轉變，接著洪都拉斯現身，一臉嚴肅問：「啊，妳是要哭多久？」楊貴媚也不甘示弱反擊：「啊你咧？」洪都拉斯立刻神回：「我是便宜到哭！」

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楊貴媚（右）和洪都拉斯的新廣告致敬《愛情萬歲》電影。（全聯提供）

原來這次不是愛情惹的禍，是因為優惠下殺，滑到沒空寂寞，兩人瞬間破涕為笑，洪都拉斯故作正經開起諧音哏：「這個貴媚（姊）。」楊貴媚不假思索幽自己一默：「一點都不貴咩！」笑點滿滿，情緒轉場毫不違和。

洪都拉斯驚喜客串。（全聯提供）

其實《愛情萬歲》這一幕一直都是台灣人心中的經典畫面，2023年年底有網友在臉書發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動，百人不畏寒風到場響應，成為國片影史上津津樂道的話題，2024年的跨年更為盛大，楊貴媚、蔡明亮導演、李康生直接現身大安森林公園，與粉絲一起看《愛情萬歲》，一起跨年。

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