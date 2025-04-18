張學友在台灣破紀錄！年齡曝光又劈腿 忍不住驚呼：真的不敢相信

張學友在小巨蛋舉辦「60＋巡迴演唱會」。（JDS提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「歌神」張學友在小巨蛋最後一週「打卡」上班， 連唱3天的他，後天將舉辦第234場「60+」巡演，突破上一套「經典」巡演233場的輝煌紀錄，要與台灣歌迷一起見證這個重要時刻。

今晚張學友攻蛋舉辦第232場演唱會，他也在舞台上分享，有歌迷提醒他，今天是他首張粵語專輯發行滿40週年的紀念日。



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張學友不敢相信自己快要64歲了。（JDS提供）

暑假將滿64歲的張學友感嘆：「出道滿40年了，當時我才24歲。」又忍不住驚呼：「那我不就64歲了嗎？我真的不敢相信。」

歌神笑稱不會去嘗試醫美，「打的硬邦邦我也受不了」，可是會努力維持身材，話才說完就劈腿表演一字馬，引爆滿場歌迷的尖叫。

張學友強調：「我要證明給自己看，50歲的事情，60歲也可以做，50歲可以唱的歌，60歲可以唱得更好。」最後堅定地說：「無論幾歲，我都要做一個更好的張學友。」

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