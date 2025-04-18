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娛樂 最新消息

台灣人怕你餓！LUCY被餵11份芒果冰「太有人情味了」

LUCY今天二度在新莊演出。（記者王文麟攝）LUCY今天二度在新莊演出。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國樂團LUCY暌違一年、三度來台開唱，今天（18日）吸引超過千名粉絲朝聖，成員申光一因為當兵，LUCY這次「四缺一」來會台粉，辛禮讚、崔庠燁、趙元祥依然火力全開，不讓粉絲覺得舞台上有空缺。辛禮讚真的太賣力，沒想到小提琴的琴弓竟然受損，一根弓毛垂著仍在繼續演奏，可見他有多用心。

LUCY辛禮讚賣力演出，連小提琴都壞了。（記者王文麟攝）LUCY辛禮讚賣力演出，連小提琴都壞了。（記者王文麟攝）

LUCY中文進步不少，崔庠燁指著辛禮讚、趙元祥說「你是帥」，接著告白台下粉絲「你們是漂亮，我的朋友」，還秀了幾句台語「爽啦」、「呼搭啦」，笑翻台下粉絲。他們分享，每次來到台灣都感受到周圍的人都很照顧他們，像是這次他們在路上看到芒果冰，沒想到台方工作人員直接連同韓方工作人員的份都點了，11份芒果冰讓他們感受到台灣人的人情味。

LUCY崔庠燁把麥克風指向歌迷，與大家一起唱。（記者王文麟攝）LUCY崔庠燁把麥克風指向歌迷，與大家一起唱。（記者王文麟攝）

LUCY趙元祥彈貝斯帥度爆表。（記者王文麟攝）LUCY趙元祥彈貝斯帥度爆表。（記者王文麟攝）

二度在新莊Zepp New Taipei演出，重新回到這個場地，崔庠燁覺得粉絲比一年前來台時還要更加熱情，希望能夠唱更多的歌曲給大家欣賞。今天他們演出《Run Away》、《Snooze》、《PLAY》等20首歌曲，讓粉絲聽得如癡如醉，而歌迷也準備了「彩虹玻璃紙應援」，把現場變成一片彩虹海，趙元祥表示因為不知道最喜歡什麼顏色，因此很喜歡彩虹，大讚實在非常漂亮，還跑到後台拿手機，把這一個畫面留做紀念，強調會傳上網與粉絲分享。

崔庠燁（左）、辛禮讚火力全開。（記者王文麟攝）崔庠燁（左）、辛禮讚火力全開。（記者王文麟攝）

崔庠燁舉起雙手，露出手臂肌肉。（記者王文麟攝）崔庠燁舉起雙手，露出手臂肌肉。（記者王文麟攝）

此次他們對翻譯的表演也讚不絕口，還邀請粉絲為她拍手，「因為她是我們唯一的橋樑」，講完這句話驚覺不對，改口稱「不是不是，我們還有音樂」，他們與粉絲之間還有音樂存在。崔庠燁分享，在上台前發現後台有很多藝人的簽名，稱這是一個充滿歷史的場地，崔庠燁對粉絲說，「你們也是參與歷史的一員喔，因為我們上台前也簽名了！」獲得全場滿堂彩。

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