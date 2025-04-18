王思佳老公身分成謎！小禎親曝見過2次「我不覺得是壞事」

小禎今（18日）出席保養品品牌活動。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕小禎今（18日）出席保養品品牌活動，被問及好友王思佳老公的真實職業引發外界熱議，她淡然表示：「我見過兩次，但我的個性本來就不會問人家私事。」可見她保持低調與尊重態度。

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小禎今（18日）出席保養品品牌活動。（記者陳奕全攝）

王思佳因「假包事件」及老公Joe被指真實身分是職業司機，引發不少討論，甚至傳出她原本接下的代言，因形象風波被廠商撤換，改由小禎接手。對此，小禎回應：「是哪個代言我都還不知道。」她透露兩人私下偶爾會傳訊息，但最近大家都忙，還沒約見面。

王思佳因「假包事件」及老公Joe被指真實身分是職業司機，引發不少討論。（資料照，記者胡舜翔攝）

談及王思佳的貴氣形象，小禎坦言：「他們夫妻確實都很會打扮，但我不覺得這是壞事。」態度淡然。

小禎今（18日）出席保養品品牌活動。（記者陳奕全攝）

此外，小禎也分享近期醫美保養狀況，笑說現在只做電波，不打填充物，「讓膚質變好比較重要。」更大方透露操刀醫師是前夫李進良，「當然是他，其他醫生還要抽成！」至於費用，她笑說：「不用錢啊！從贍養費扣，還沒扣完呢！」

王彩樺最近遭網友質疑「整過頭」。（資料照，記者潘少棠攝）

被問到王彩樺最近遭網友質疑「整過頭」，小禎表示很久沒見到對方，也沒有細看網友評論。

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