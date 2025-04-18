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南韓辣模直播「突遭男子闖入強摟」 24秒激情片段網瘋傳

南韓一名火辣實況主直播到一半突遭男子闖入強摟。（翻攝自IG）南韓一名火辣實況主直播到一半突遭男子闖入強摟。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓一名辣模實況主日前在平台SOOP直播到一半，突遭男子從後方門簾闖入，並將她強拉入懷，直播畫面隨即中斷，短短24秒的畫面在韓網瘋傳。事後，該名實況主解釋「男子是跟蹤狂」，然而說詞卻不被網友買單，反而引起一陣砲轟。

南韓實況主事後出面澄清，說法卻引起網友質疑。（翻攝自IG）南韓實況主事後出面澄清，說法卻引起網友質疑。（翻攝自IG）

據南韓論壇爆料指出，該名女實況主當時正在家中直播，一邊觀看舞蹈影片，一邊與粉絲互動，沒想到後方門簾卻突然被掀開，一名刺青男子大剌剌闖入，實況主當場嚇到站起來，下一秒男子直接坐上椅子，並將她擁入懷中。整段畫面全被放送出去，瞬間引起直播留言區爆動，網友紛紛驚呼「發生什麼事？」、「是男友嗎？」

事後，辣模解釋該男子是跟蹤狂，並表示將會報警，但說法卻引起不少網友質疑，「跟蹤狂怎麼會知道家門密碼就闖進來？」隔天，她再度出面澄清，表示該名男子其實前男友，兩人去年短暫交往2個月後分手，對方當時知道自家密碼，分手後未曾聯絡，自己也沒有更換密碼，因此男子是擅自輸入密碼闖入。

直播主補充，當下她的確相當驚恐，過程中也有反抗大叫，由於當時麥克風已經設成靜音狀態，所以大家才沒有聽見。她表示，這屬於私人糾紛，對方並未造成實質傷害，因此決定不報警，同時也對擔心自己的粉絲致歉。儘管如此，大部分網友仍對她的說法抱持懷疑態度。

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