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娛樂 最新消息

小弟弟不行了！劉俊謙吊鋼絲「下體被擠壓」喊：男人最痛經驗

張家輝（右）與劉俊謙來台宣傳恐怖新片《贖夢》。（甲上娛樂提供）張家輝（右）與劉俊謙來台宣傳恐怖新片《贖夢》。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕張家輝日前睽違10年來台宣傳最新自導自演恐怖大片《贖夢》，偕當紅男神兼電影男主角劉俊謙為片造勢，暌違10年來台的張家輝受到台灣粉絲熱情應援，直呼好開心、好感動，對於這次來台收到的蔡辛強、文醫生角色抱枕印象深刻，笑稱：「到底有多少人希望他們睡個好覺，永遠『不』失眠？」

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張家輝與劉俊謙這次來台出席映後Q&A，讓粉絲問好問滿，大方分享拍戲心路歷程及幕後祕辛，張家輝透露英文片名《Peg O’ My Heart》玄機：「這是一首很甜的情歌，在講熱戀中的兩人每次分開，都像是心裡有個鉤子勾著，不停想念對方，我故意用甜蜜的情歌配上最殘酷的畫面，想藉此傳達，或許在你心裡也有些鉤子，不一定是愉快的，也可能是不能告訴別人的祕密，畢竟每個人都有心事不想跟人分享嘛。」

劉俊謙在《贖夢》中有驚人突破。（甲上娛樂提供）劉俊謙在《贖夢》中有驚人突破。（甲上娛樂提供）

劉俊謙來台宣傳恐怖新片《贖夢》。（甲上娛樂提供）劉俊謙來台宣傳恐怖新片《贖夢》。（甲上娛樂提供）

劉俊謙雖然曾在《九龍城寨之圍城》中有精彩動作戲，不過這次在《贖夢》有段從高處往下俯瞰的穿梭夢境戲，必須吊鋼絲在城市高空到處飛行，他笑稱是「男人最痛經驗」，提到必須要全身僵直往前飛行，每次下墜回到地面時，感覺下半身都有一點被擠壓的感覺，讓他回想時不停大笑，說：「但沒關係啦，拍戲嘛！」

張家輝暌違10年來台宣傳新片《贖夢》。（甲上娛樂提供）張家輝暌違10年來台宣傳新片《贖夢》。（甲上娛樂提供）

此外，《九龍城寨之圍城》武打明星張文傑這次與堂兄張家輝在《贖夢》中首度合作，飾演劉德華跟班的他，雖然沒和張家輝對到戲，仍是難得的合作經驗，張文傑表示：「在現場拍攝時不敢打擾導演，只管演出自己所演的沉默角色，這是一次難得的合作。」

張家輝與堂弟張文傑在《贖夢》首次合作。（甲上娛樂提供）張家輝與堂弟張文傑在《贖夢》首次合作。（甲上娛樂提供）

《贖夢》現正熱映中，片商舉辦電影票根抽獎活動，凡持4/11～4/23任一場次《贖夢》電影票根一張，並在甲上娛樂FB粉絲團該則抽獎活動留言寫下推薦電影的話，就有機會獲得「蔡辛強鑰匙圈」或「文醫生鑰匙圈」，還有「電影大學T」要送給你，詳細活動辦法歡迎至甲上娛樂FB粉絲團查詢。

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