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張家輝來台被喊「渣渣輝」 本尊大器回應了

張家輝與劉俊謙出席《贖夢》大直美麗華首映會映後與粉絲相見歡。（甲上娛樂提供）張家輝與劉俊謙出席《贖夢》大直美麗華首映會映後與粉絲相見歡。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕香港影帝張家輝、劉俊謙為恐怖驚悚新片《贖夢》來台宣傳，雖然僅是短短的三天兩夜行程，依舊把握機會與影迷交流，不僅在見面會上有問必答，還放送他們片中角色蔡辛強、文醫生的「原味」抱枕寵粉，還有粉絲大聲告白示愛，讓張家輝開心爆料，如果票房理想，不排除拍《贖夢2》，關鍵人物可能會是天王巨星劉德華友情客串的「入夢者」，更直言，「如果要拍續集，當然不會想拍一樣的故事」。

《贖夢》觀眾幸運獲得張家輝原味抱枕。（甲上娛樂提供）《贖夢》觀眾幸運獲得張家輝原味抱枕。（甲上娛樂提供）

提到特別力挺的多年好友劉德華，張家輝說早在《黑馬王子》就開始合作，後來又有《賭俠大戰拉斯維加斯》等電影，兩人交情一直很好。雖然身邊有看過電影的人，認為劉德華在片中的戲份會有點變調，但這就是他想要的，「如果將來有可能延伸《贖夢》的故事的話，Vincent的出現就像一個鉤子，勾著你去想像接下來可能會發生什麼事，這樣的角色我希望找一個有份量的人去詮釋。」

張家輝（右）與劉俊謙出席京站威秀影人見面會，與粉絲相見歡。（甲上娛樂提供）張家輝（右）與劉俊謙出席京站威秀影人見面會，與粉絲相見歡。（甲上娛樂提供）

另有觀眾稱讚張家輝本人與劉德華外貌相像，讓張家輝驚訝回：「原來有人覺得我像他啊？」因為張家輝過去多次與歌神張學友撞臉，在香港有「張學友的弟弟」之稱，因為兩人交情好，也會相互揶揄彼此是「兄弟」，劉俊謙反應很快，立刻跟觀眾推薦《贖夢》：「這部電影有四大天王的綜合體，能不看嗎？」

張家輝坦言拍攝《贖夢》時的過程相當艱辛，由於身兼導演、編劇以及演員，直呼壓力超大，短期內應該不會想再當導演，「這次我拍的時候，因為劉俊謙的戲份很多，我拍他的時候就可以專心當導演。」自招從一開始就不打算讓自己主演整部電影，「我身為導演張家輝，對演員張家輝當然要比較壞一點嘛。」

張家輝（右）與觀眾互動逗趣，與劉俊謙出席京站威秀影人見面會與粉絲相見歡。（甲上娛樂提供）張家輝（右）與觀眾互動逗趣，與劉俊謙出席京站威秀影人見面會與粉絲相見歡。（甲上娛樂提供）

除了熱情的台灣觀眾之外，也有許多香港、馬來西亞等海外粉絲特地前來追星，有一名香港粉絲發問時，口誤講成「渣渣輝」，不小心呼應早年張家輝因為講國語不標準，常將自己的名字說成「渣渣輝」，張家輝聽到這個稱號當場大笑，大器回應，「所以你跟我一樣都發音不標準啊」，讓滿場瞬間爆笑。現場有粉絲私心請求劉俊謙向全場說「我愛你們」，劉俊謙也同樣有求必應，昨天在京站威秀的最後一場影人見面會，兩人更大方送出首映會上「抱緊處理」的蔡辛強、文醫生「原味」等身抱枕，寵粉無極限，讓獲得的幸運粉絲興奮不已。

由於是挑戰難度極高的「惡夢」題材，從一開始構思劇本時的創作過程就無比辛苦，張家輝說：「但我可能是不甘寂寞，想要透過現實、夢境的轉換，帶給觀眾娛樂」，並說他一開始就不希望讓故事太複雜、太迂迴，想要簡單一點，「我想讓大家可以找到面對自己的方法，雖然不一定是愉快的，但可以獲得解脫或解救！」這部橫跨夢境與現實的恐怖驚悚大片《贖夢》現正熱映中，張家輝掛保證說：「需要娛樂來看這部電影就對了，把你的97分鐘交給我！」劉俊謙提醒要抓好手上的爆米花桶，或是在開始觀影前5分鐘就先吃完，以免整桶灑掉。

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