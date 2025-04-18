宥勝復出惹議！小禎撂重話「牽涉犯罪絕不支持」

小禎今（18日）出席保養品品牌活動。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕小禎今（18日）出席保養品品牌活動，談及昔日合作夥伴宥勝的復出傳聞，語氣堅定表示：「只要牽扯到刑法還有道德，我一律都不支持，我是媽媽，這條線我一定會踩住。」強調身為一位母親，對於犯罪行為絕無容忍空間。

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小禎今（18日）出席保養品品牌活動。（記者陳奕全攝）

小禎（右2）與宥勝（左1）曾合作電視劇《犀利人妻》。（資料照，記者陳奕全攝）

小禎與宥勝曾合作電視劇《犀利人妻》，對於宥勝近期傳出將以不同名義復出，小禎直言看不懂對方說以後不會再以這個名字復出的操作，就繼續看下去吧，並強調：「只要是牽扯到犯罪，天底下沒有一個父母可以接受，該譴責的還是要譴責。」透露兩人近年已無聯繫。

小禎今（18日）出席保養品品牌活動。（記者陳奕全攝）

小禎離婚後持續健身與保養，活得精采又漂亮，日前她赴上海為閨密佩甄慶生，對方特別許願「希望小禎一定要幸福」，讓她備感溫暖，笑說佩甄身邊沒有單身男生，連兩人參加的明星高爾夫球隊裡，也幾乎清一色都是成雙成對，讓她直呼羨慕，並希望未來另一半也能一起打球、培養共同興趣。

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