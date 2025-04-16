宥勝復出當「大學講師」收3.2萬學費？三立急回應

〔記者蕭方綺／台北報導〕宥勝被依「強制猥褻」罪起訴，最後被判刑8月、緩刑5年，支付公庫200萬元，上週他宣告重啟頻道拚復出，引起大眾憤慨，6天後戛然而止，並宣告未來不再以「宥勝」名號活動，但文化大學和三立藝能學院合辦藝人培訓計畫中，今年7月的講師名單中仍出現宥勝名字，今三立藝能事業部表示宥勝僅曾在10年前的一次活動中，與其他藝人一同擔任活動致詞，故有留下紀錄，本次係為工作人員誤植內容，所以造成誤會，已刪除。

三立解釋宥勝名字是誤植。（翻攝自文大網頁）

文大和三立藝能將從7月5日至8月24日每周六開課，課程收費3.2萬，講師陣容中除了宥勝，還有嚴藝文、馮凱、李燕、謝承均等，但最後有標注「三立電視保有更換老師及講師排課之權力」。三立指出藝能學院與文化大學合作的講師名單中，並無提報「宥勝」為講師的計畫，「宥勝」也從沒有在這幾年的課程講師名單之中。

請繼續往下閱讀...

而宥勝過往和三立頗有淵源，他以行腳節目《冒險王》入行，更演過《犀利人妻》、《22K夢想高飛》等多齣三立偶像劇戲劇，連結性頗強。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法