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娛樂 電視

陳妍希離婚同框「6年前緋聞男友」 導演一段話抱屈：遭受不明攻擊

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳妍希今年2月與陳曉宣布離婚，恢單後一舉一動都受矚目，她日前和張書豪、歐陽妮妮一起探班，導演林孝謙拿著紙板寫著「陳妍希、張書豪來幫大家提振精神」，還順便幫張書豪澄清6年前跟陳妍希的緋聞。

2人當年烏龍緋聞來由是合拍電影《跟你老婆去旅行》，張書豪和陳妍希在拍攝期間傳出曖昧情，張書豪曾發文說人在加拿大工作時，陳妍希為他慶生買了他最喜歡的拉麵，這碗湯麵情加上張書豪下戲仍喊陳妍希「老婆」，導致八卦傳出。

陳妍希（右一）和歐陽妮妮（右二）、張書豪（左一）探班導演林孝謙（中）。（翻攝自IG）陳妍希（右一）和歐陽妮妮（右二）、張書豪（左一）探班導演林孝謙（中）。（翻攝自IG）

時隔6年，林孝謙回憶往事湧上心頭，他說：「讓我忍不住想起在加拿大那個寒冷冬夜，妍希給全部劇組工作人員送熱湯麵。每個人都暖暖的，心也暖暖的，沒人是特殊的，全部都照顧到了。沒想到還讓妍希遭到不明攻擊受委屈，實在不好意思。很想抱抱她，沒想到現在真的抱到啦！」

林孝謙的一段話也就順帶澄清當年張書豪跟陳妍希緋聞，意指不只他收到那碗湯麵，劇組所有人都有。除此之外，林孝謙也喊話想再和當年班底合作一次，問大家「想好要拍什麼題材了嗎」，也演出該片的鳳小岳這回沒跟到探班，在底下回說：「居然沒約！」顯見演員之間好感情。

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