趙小僑靠冷凍胚胎想生第二胎 認了：57歲劉亮佐年紀成阻礙

〔記者蕭方綺／台北報導〕趙小僑、劉亮佐夫妻今帶著2歲多的女兒「典典寶寶」出席品牌代言活動，聊到二胎計畫，趙小僑5年前開始凍卵、做試管嬰兒，現在還有胚胎在冰存，打算6月搬新家後再考慮，還吐槽劉亮佐年紀：「現在57歲，等我生完，你可能6字頭了。」劉亮佐倒是信心滿滿，稱自己身體狀況很好

趙小僑、劉亮佐（左）出席品牌代言活動。（記者陳奕全攝）

趙小僑現場詢問典典寶寶是否想要弟弟妹妹，典典搖搖頭說：「只想爸爸、媽媽和哥哥。」聽到女兒如此撒嬌的答案，劉亮佐立刻下定論：「好，結案。」趙小僑解釋，典典在外面一直是喜歡找年紀大一點的小哥哥、小姐姐玩，似乎沒有照顧年紀更小的小朋友的慾望，不意外女兒這樣的回應。

請繼續往下閱讀...

對於下一胎，趙小僑其實又怕又愛，決定等6月搬新家再考慮，「典典寶寶剛上幼幼班，又要搬新家，先去感覺空間、時間、經濟再決定。」

趙小僑、劉亮佐（左）夫妻今帶著2歲多的女兒「典典寶寶」出席品牌代言活動。（記者陳奕全攝）

此外，劉亮佐瘦了20公斤後整個人精神更好，自信滿滿，「現在是有生以來身材最好的人生高峰，瘦到大學的體重」，趙小僑還帶他去做醫美，臉皮回春不少。

趙小僑鼓勵他去健美比賽，更爆料「他現在很愛穿背心」，劉亮佐趕緊解釋：「不是愛現，因為要照鏡子看肌肉有沒有實際在運作，穿背心看比較清楚。」被問到是否重新愛上對方？劉亮佐充滿求生慾秒回：「有啊！」趙小僑則表情木然：「我沒有感覺欸，怎麼辦。」直率回應讓劉亮佐也笑出來：「不說場面話。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法