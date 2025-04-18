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娛樂 日韓

櫻坂46首來台超卡哇伊 近400歌迷接機幫慶生

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本女子團體「櫻坂46」首次以團體形式來台，一行15人在今天（18日）現身松山機場，一出場就展現超卡哇伊的笑容，與現場等候多時的近400名歌迷揮手打招呼，還比出愛心手勢，讓攝影大哥也快融化。

近年「坂道系」團體來台演出十分罕見，此行大陣仗一次來了15人，包括守屋麗奈、山﨑天、森田輝、田村保乃、大園玲、藤吉夏鈴、松田里奈、中嶋優月、石森璃花、村井優、村山美羽、山下瞳月、的野美青、向井純葉及谷口愛季。她們這次是為了參加明天（19日）在新莊Zepp New Taipei舉行的「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025 in TAIPEI」。

「櫻坂46」守屋麗奈、山﨑天、森田輝、田村保乃、大園玲、藤吉夏鈴、松田里奈、中嶋優月、石森璃花、村井優、村山美羽、山下瞳月、的野美青、向井純葉及谷口愛季。（記者王文麟攝）「櫻坂46」守屋麗奈、山﨑天、森田輝、田村保乃、大園玲、藤吉夏鈴、松田里奈、中嶋優月、石森璃花、村井優、村山美羽、山下瞳月、的野美青、向井純葉及谷口愛季。（記者王文麟攝）

松山機場一大早，就有粉絲拿著應援物在入境大廳等候接機，除了有女粉絲的尖叫聲之外，也有許多男歌迷的嘶吼聲，熱情為他們最愛的偶像應援，值得一提的是，因為今天剛好是成員大園玲的25歲生日，現場也為她獻唱生日快樂歌，氣氛相當熱烈。

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