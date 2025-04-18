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娛樂 最新消息

Ryu扶正小三畫家 求售昔Yuma愛巢「這價格太扯」 

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber前夫妻檔Ryu、Yuma去年爆出婚內雙出軌，Yuma與同為YouTuber的Tommy有染後，Ryu也搭上中國女畫家，兩人今年1月正式宣布離婚，同時皆搬離昔日居住的愛巢。如今，該建物被刊登在日本網站銷售，不僅坪數大，甚至還有自己庭院，然而價格更是令許多人都跌破眼鏡。

Ryu（左圖左）與Yuma的昔日愛巢目前正在求售。（組合照，翻攝自YouTube、Threads）Ryu（左圖左）與Yuma的昔日愛巢目前正在求售。（組合照，翻攝自YouTube、Threads）

根據網友於Threads分享的出售資訊，Ryu和Yuma的昔日愛巢於4月15日正式在日本網站上架出售，該物件位於茨城縣互市加倉井町，為2020年1月落成的房屋。根據官方數據顯示，該物件土地面積達97.14坪，建築面積則為37.48坪，除了有兩層樓的設計，甚至還有私人庭院，整體空間寬敞，格局舒適。

沒想到，最令人跌破眼鏡的是，這棟曾見證Ryu與Yuma甜蜜與爭執的愛巢，開價僅3980萬日圓，換算台幣約為906萬元，對比日、台兩地的房價堪稱「夢幻價」，讓許多網友都看傻，「這價格太扯，根本買到賺到！」、「這種價格在台北根本連廁所都買不到！」不過也有人持不同看法，「什麼鬼地方…離車站走路快一小時，啥都沒有的破農村，還位置不錯？」、「交通問題很傷，偶爾開車可以，但每天要開車通勤的話要慎重考慮。」

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