（專訪）孫麥傑把妹被打槍 女友出軌敗給遠距離

〔記者李紹綾／專訪〕「時尚DJ」孫麥傑在LINE TV BL劇《獨佔接班人》與毛祁生、張家陞上演三角戀，他認為角色不算第三者，「因為我只是暗戀，沒有真正介入。」自曝過去在倫敦攻讀碩士時，與女友談起遠距離戀愛，卻在無意間發現女友出軌，這段經歷讓他對感情更加謹慎。

孫麥傑從音樂表演跨足戲劇。（記者潘少棠攝）

孫麥傑的初戀在高中，「我們在一起三年，但上大學後因為不同學校而分開。」目前談過的感情，他說2隻手可數得完，「如果確定對方對我也有好感，我就會主動，但如果我沒有感受到她對我有好感，我應該就不會輕舉妄動，以前也有被打槍。」他自認是一個浪漫的男友，情人節、耶誕節絕不馬虎，「我很注重過節的儀式感，節日一定會送花，也喜歡送有紀念意義的禮物，像是手作禮物。」坦言偶爾會忘記特定紀念日，被念是難免的。

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孫麥傑（右）在《獨佔接班人》對張家陞摸頭殺外加抱抱。（LINE TV提供）

孫麥傑與柯震東、王大陸等富二代從小玩在一起，因此常被冠上「公子哥」的標籤，他坦言這讓他頗為困擾，「我對工作、讀書都很上心，感覺被冠上那些標籤，我做的任何事、任何努力會被抹滅。」強調自己是一個認真工作的人，不管是DJ、演戲還是經營廣告公司，他都全力以赴，希望大家能看到他的實力，而非單純聚焦於背景。

孫麥傑的DJ之路不容小覷，從起初的倫敦夜店到去年知名音樂節Ultra和S2O，再到東京銀座RAISE，他開心說：「那是我一直以來的夢想！」談及DJ之路的起源，是他在倫敦讀碩士時，不時被朋友詢問「最近有什麼好聽的歌？」他笑說：「可能覺得我選歌的品味不錯，我也一直想玩玩看DJ，乾脆就買了一台初階的混音器放宿舍，大家來找我的時候，我就會放給他們聽，這是最初的起點。」沒想到因此放出興趣，他報名了當地的課程，在練習時被專業DJ相中，邀請他在倫敦知名夜店表演，從此展開了他的DJ旅程。

孫麥傑從音樂表演跨足戲劇。（記者潘少棠攝）

碩士畢業後，孫麥傑並沒有立即全心投入音樂，而是選擇在倫敦的GUCCI擔任行銷助理，「那時候很喜歡品牌復古風的新設計，就去應徵看看。」在面試中，他被問：「這一生最重要的東西是什麼？」他以「回憶和家人」打動了面試官的心，成功進入公司，「他們會想了解來面試的這個人，會問一些跟產業不一樣的問題，還有一些心靈層面的問題，不是只能問工作能力、技能。」這份工作他做了一年多，學習到不同的人生體驗，後來在因緣巧合下被微風集團相中、簽約，成為微風的第一位男性代言人。

孫麥傑在《獨佔接班人》為愛出手。（LINE TV提供）

孫麥傑現於自家廣告公司擔任總監，他是職場裡的「情緒管理大師」，開會時不會對員工「噴火」，反而會以溝通和平的解決問題，像是用條列式分析優缺點，讓同事們清楚了解自己的不足之處以及可能帶來的影響，「我都是好聲好氣，讓大家情緒不好，沒有什麼好處。」

問及第一次打工，孫麥傑分享，因太愛吃N.Y. Bagels，大三暑假去應徵外場端盤子，他得意說：「我盤子端得很好，沒打翻過，也沒被客人刁難。」雖然只是短期的暑期工讀，但在端盤子的過程中，吸引不少姐姐們的注意，招認有被搭訕，他笑稱這段經歷非常有趣，是人生中的一段美好回憶。

孫麥傑（右）去年赴東京銀座為音樂盛會GMO SONIC 2025進行預熱表演，結識百萬TikToker大平修藏（左）。（微風提供）

從音樂表演跨足戲劇，孫麥傑認為最大的挑戰就是情緒的掌控，「演戲的情緒要一直維持在巔峰狀態，真的滿不容易。」拍攝《獨佔接班人》期間，他和同劇的毛祁生、張家陞建立了深厚友誼，尤其在宜蘭拍攝時，他常開車載毛祁生回台北，兩人在車上天南地北亂聊，從劇情討論到生活日常，讓枯燥的通勤時間變得充實又有趣。

孫麥傑擁有多重身分，雖然對演戲經驗尚淺，但他NG的次數並不多，笑說可能是導演太仁慈，「當然還有很多進步空間啦！進組前一天的緊張感，反而成為激勵我的動力。」他表示今年將重心放在戲劇，「放歌場可能會少一些，但希望能多嘗試不同角色。」他認為演技需要時間磨練，而自己也願意投入更多心力。

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