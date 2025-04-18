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娛樂 電影

痛扁水行俠變身人氣王！《MINECRAFT 麥塊電影》雞騎士迷因爆紅

〔記者許世穎／綜合報導〕改編史上最暢銷遊戲的電影《MINECRAFT 麥塊電影》，在全球狂賣，目前已破5.65億美金（約台幣183.73億元），除了「水行俠」傑森摩莫亞首次搞笑演出就名利雙收，片中由殭屍寶寶與小雞所組成的怪物角色「雞騎士」，竟在網路上成為迷因、梗圖，瞬間成為話題焦點。

「雞騎士」在片中與「水行俠」同台較勁，沒想到看似可愛的殭屍寶寶卻實力超強，一路將身材壯碩的傑森壓著打，超大反差讓觀眾笑到噴淚，雞騎士的人氣也自電影上映開始一飛衝天，甚至有觀眾在雞騎士要出場時，會情不自禁為角色應援加油，可說是因電影意外竄紅的新一代人氣王。

傑森摩莫亞在《MINECRAFT 麥塊電影》首次搞笑演出就名利雙收。（翻攝自YouTube）傑森摩莫亞在《MINECRAFT 麥塊電影》首次搞笑演出就名利雙收。（翻攝自YouTube）

在電影裡大展威風的雞騎士，其實在《Minecraft》遊戲裡是生成機率相當低的稀有怪物，甚至有許多玩家都不曾在遊戲中見過，因此電影也吸引這些人特別進戲院爭睹罕見場面。在片中跟雞騎士單挑對打的傑森，笑說自己曾經演過各種武打戲，卻從來沒有跟如此瘋狂的對手打過，他表示「我一直被單方面痛扁，真的超爆笑，演起來過癮極了！」

傑森還分享那天拍攝結束後，跟家人說「我今天被騎著小雞的殭屍寶寶打爆，全身痠痛死了」，家人全都露出不可置信的神情，遊戲創意總監奧拉夫森也誇獎傑森摩莫亞勇氣可嘉，他表示「傑森摩莫亞居然敢跟殭屍寶寶對打，讓大家看到他全新的一面！」。

《MINECRAFT 麥塊電影》中由殭屍寶寶與小雞所組成的怪物角色「雞騎士」，在網路上成為熱門迷因。（華納兄弟提供）《MINECRAFT 麥塊電影》中由殭屍寶寶與小雞所組成的怪物角色「雞騎士」，在網路上成為熱門迷因。（華納兄弟提供）

《MINECRAFT麥塊電影》持續在台上映中，片商也推出復活節彩蛋活動，將於週六（19日）起隨票贈送限量「雞騎士小卡」，詳情請洽各影城。

《MINECRAFT麥塊電影》雞騎士篇短預告：

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