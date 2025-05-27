館長西進當「和平大使」有譜？ 苦苓幫小粉紅傳話：中國是資源回收場嗎？

館長真誠向中國拋毛巾（誤~拍謝），是橄欖枝啦，苦苓今特地幫中國網友代傳心聲 。（資料照，記者方賓照攝）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」近日拋出震撼彈，宣布前進中國並自詡為「和平大使」，更表示為證明自己沒有收錢，將全程開直播，另方面也能證明不會有任何「中國官員」把他押走。有台灣網友安慰館長多慮了，只要像他之前一樣稱讚中國建設、中國品質，絕對不會被「掠起來」。時事評論家苦苓則在個人臉書好心轉達小粉紅的疑慮，「中國網友在問：中國是資源回收場嗎？為什麼在台灣混不下去的都跑過來？館長有什麼才能？天天講幹話的人中國多了去了！ 」

苦苓短短幾句，釣出網友加碼開酸：「到底那時候啦～」、「不擔心牠去，只擔心牠回來」、「請不要關注酸臭的垃圾，除非你是清潔人員！」、「大丈夫一言旣出，駟馬難追!說到做到，沒去是小××。」

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但也有館粉護航，「是哪個中國人在問」、「想聽館長捲舌講話」、「國師八炯早年跑去蹭中國撈，結果出包逃離中國，現在換館長有何不可以」。

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