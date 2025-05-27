家寧男閨密被逼上心靈課程 發長文否認介入Andy感情

范成章不僅在IG回應，「再愛吃上引水產也都不吃鮑魚」，稍早更發長文還原過往。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕YouTube團體「眾量級」昔日情侶檔Andy與家寧分手後撕破臉，雙方指控不斷升級。繼家寧昨晚發片控訴Andy交往期間多次出軌後，Andy今下午也發片反擊，搬出家寧與一名「男閨密」的關係，早有越界之舉。對此，該位男閨密也發出聲明。

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從Andy曝光的對話截圖中可以看到，家寧買上引水產給男閨密吃的情節，隨即引發網友推測，昔日常與家寧同框的網紅范成章是否就是當事人？

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對此，范成章不僅在IG回應，「再愛吃上引水產也都不吃鮑魚」，稍早更發長文還原過往，直言彼此當年確實有出國，但屬工作性質，且花費各自負擔，彼此只是朋友。

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他也透露與家寧後來疏遠的原因，「我實在無法被強迫去上一些『心靈成長課程』．．．很逼的那種」，才逐漸退出對方生活圈，對2人當前的紛爭也不太了解。

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