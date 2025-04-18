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娛樂 電影

漫威「第一家庭」有喜！《驚奇4超人：第一步》新預告銀色衝浪手現身

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙今年暑假鉅作《驚奇4超人：第一步》昨晚曝光全新預告，除了「驚奇先生」佩德羅帕斯卡、「隱形女」凡妮莎柯比、「霹靂火」喬瑟夫昆恩以及「石頭人」艾邦摩斯貝克許等全新陣容，由茱莉亞加納飾演的「銀色衝浪手」也在影片中現身，凡妮莎飾演的隱形女蘇更為這個「漫威第一家庭」添加了新成員。

茱莉亞加納飾演的「銀色衝浪手」在《驚奇4超人：第一步》預告現身。（漫威影業提供）茱莉亞加納飾演的「銀色衝浪手」在《驚奇4超人：第一步》預告現身。（漫威影業提供）

全新預告展現出「復古未來風的1960年代氛圍」，驚奇4超人將面有史以來最艱鉅的挑戰，隨著銀色衝浪手現身警告，不僅讓電影的危機感大幅升級，也更強調漫威第一家庭之間的深厚情感，他們在必須兼顧身為英雄的責任與彼此之間深厚的家庭情感下，他們將挺身對抗來自宇宙的飢餓之神、目標是吞噬整個地球與所有生命的「行星吞噬者」。

凡妮莎柯比飾演的隱形女「蘇」在《驚奇4超人：第一步》懷了身孕。（漫威影業提供）凡妮莎柯比飾演的隱形女「蘇」在《驚奇4超人：第一步》懷了身孕。（漫威影業提供）

該片導演由漫威熱門影集《汪達幻視》導演麥特夏克曼轉戰大銀幕，片中大反派「行星吞噬者」由《A.I.創世者》拉爾夫伊內森飾演，其他卡司還包括《時尚惡女：庫伊拉》保羅華特豪瑟、《怒火地平線》約翰馬可維奇和《星際救援》娜塔莎雷昂。

《驚奇4超人：第一步》同時曝光新海報。（漫威影業提供）《驚奇4超人：第一步》同時曝光新海報。（漫威影業提供）

凡妮莎在預告中說道：「我們會一起面對這一切，我們會一起戰鬥，作為一個家庭。」而目前看來驚奇4超人是這個時空裡唯一的超級英雄，但目前他們也已確定將參戰明年暑假登場的《復仇者聯盟：末日之戰》（暫譯），但在這之前，《驚奇4超人：第一步》將於今年7月23日在台上映。

《驚奇4超人：第一步》全新預告：

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