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「新好男孩」尼克再捲性侵風波！第4受害者：無套硬上傳性病致癌

尼克．卡特近日再次遭遇性侵指控，此為第四名受害者指控性侵。（法新社）尼克．卡特近日再次遭遇性侵指控，此為第四名受害者指控性侵。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國男子音樂團體「新好男孩」（Backstreet Boys）成員尼克．卡特（Nick Carter）近日再次遭遇性侵指控，此為第四名指控性侵的女性。最新一位控告者，名為蘿拉．潘莉（Laura Penly），指控卡特在2003年對她進行性侵犯，並未使用保護措施，導致她感染人類乳突病毒（HPV），進而罹患第二期子宮頸癌。

綜合《Page Six》《洛杉磯時報》報導，根據潘莉的說法，當時她與卡特建立了關係，並未意識到自己遭到強迫發生性行為，且卡特完全沒有告知她有任何風險或進行防護。她表示，這些事件對她的身心健康造成了極大的傷害，目前向法院提起民事訴訟，並要求超過1萬5千美元（約新台幣48萬元）的賠償。

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卡特的律師團隊強烈否認所有指控，並堅稱卡特從未與潘莉有過任何形式的接觸。他們將這起訴訟視為有計劃的抹黑行動，試圖藉此影響卡特的形象和事業。律師團隊還指出，這些指控缺乏任何具體證據，並將繼續為卡特辯護。

此外，潘莉在訴訟中提到，她曾遭受來自卡特粉絲的網路騷擾，並指控卡特的團隊試圖以不正當手段抹黑她與其他指控者，企圖破壞新好男孩即將在拉斯維加斯的演出計劃。

這起訴訟加入了先前三起對卡特的性侵指控。此前，香儂．露絲（Shannon Ruth）、瑪莉莎．舒曼（Melissa Schuman）與艾希莉．瑞普（Ashley Repp）也分別提起過類似訴訟，均指控卡特在2000年代初期強迫與她們發生性行為，並傳染HPV。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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