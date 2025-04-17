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娛樂 最新消息

王小棣自曝課堂「收錢」！遭質疑是詐欺罪

〔記者林欣穎／台北報導〕本週五《公視主題之夜SHOW》將播出日本紀錄片《日本人的養成》，論壇主題以《台灣人是什麼做的？》為題，由法律白話文運動社群總監劉珞亦擔任主持，特邀導演王小棣、作家李文成與美國YouTuber賴泰迪，以及近30位公民來賓共同探究台灣在不同時代背景下的文化特質與歷史脈絡，透過多元視角審視「台灣人」的集體特質與文化心理。

導演王小棣分享課堂上「收錢測試」經驗，藉此探討台灣人的特質。（公視提供）導演王小棣分享課堂上「收錢測試」經驗，藉此探討台灣人的特質。（公視提供）

節目首先聚焦探討台灣教育體制，導演王小棣有感地分享親身經驗，她表示自己曾因想了解「學生是否有獨立思考能力？」而在課堂上進行「收錢測試」：「我一上課就說『班長哪一位，跟大家收兩百塊錢。』」，結果班上同學們竟都沒問原因就照做，令她十分意外。

這個小實驗揭示了台灣學生對權威的習慣性服從。主持人劉珞亦隨即半開玩笑地幽默回應：「小棣老師如果你拿了那些錢，大家都走了，在刑法上能不能成立詐欺罪，我覺得這是個很好的問題，這個是不是詐術？」

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最後討論到本集核心問題「究竟你想成為或教育出什麼樣的台灣人？」時，王小棣建議可參考《日本人的養成》所呈現讓學生積極參與公共事務的做法，提出將「親自所作視為有所獲得」的概念，以從小培養被賦予責任和「群體意識」的特質，藉此強調保持學習並能自我檢討的重要性；有公民來賓也在觀看電影後分享：「很推薦給正在思考個人主義跟集體主義要如何平衡的人。」

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