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火舞男星慘陷詐騙地獄！手機護照全被搶 遭囚20天還被打到無法入睡

謝岳鵬希望自身經歷能提醒更多人提高警覺。（和展影視提供）謝岳鵬希望自身經歷能提醒更多人提高警覺。（和展影視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕火舞表演者謝岳鵬近日在節目《震震有詞》中，親自揭露去年赴泰國表演卻遭詐騙囚禁的驚悚經歷。他表示當初是在臉書社團應徵演出，從對方談論表演細節、提供機票與食宿安排來看，與一般廠商洽談無異，讓他完全未起疑心。

謝岳鵬揭露去年赴泰國表演卻遭詐騙囚禁的驚悚經歷。（和展影視提供）謝岳鵬揭露去年赴泰國表演卻遭詐騙囚禁的驚悚經歷。（和展影視提供）

然而抵達當地後，謝岳鵬逐漸發覺異常，不僅從機場到表演地點的車程長達7、8小時，連返程機票也遭取消。他在搭船時看到河對岸有全副武裝的士兵，才驚覺落入詐騙集團之手。抵達詐騙園區後，對方老闆更直言：「你就是來做詐騙的。」令他腦中一片空白。

謝岳鵬透露若想離開只有兩種方式，一是工作1至2年賺錢贖身，二是一次支付3萬美元，但手機、護照、錢包全被沒收，還曾被囚禁在僅4坪的小黑屋長達5天，遭到毆打、日夜手銬直立無法睡覺。為求生存，他被迫照著劇本從事詐騙工作。

謝岳鵬表示，曾嘗試逃脫及向親友求救，但因行動遭嚴密監控而失敗，所幸幾天後詐騙老闆突然告知他已有人付贖金，他才得以離開。雖至今不知是誰相救，但他猜測可能是媒體曝光引發關注，讓詐騙集團認為他太「麻煩」而將其釋放，他感謝命大，也希望自身經歷能提醒更多人提高警覺。

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