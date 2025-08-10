直擊2NE1台中壓軸寵粉 Dara飆唱《你要的愛》全場淪陷

2NE1壓軸登場。（讀者提供）

〔記者鍾志均／台中報導〕韓國傳奇女團2NE1今（10）在台中拼盤演唱會擔任壓軸，雖然朴春無緣來台，不過其他3成員仍賣力演出，除了帶來《COME BACK HOME》、《I AM THE BEST》等經典作，Dara驚喜演唱中文歌《你要的愛》寵粉無極限。

2NE1於2月才來台開唱，相隔5個多月又來了，Dara表示去過台北，高雄演唱，只有台中是第一次來，大讚建築物漂亮，台中粉絲也很熱情，「謝謝你們來看我們」。

寵粉的Dara入境隨俗，表示先前看到F4合體，深受感動，「就像我們一樣過了很久才合體，覺得他們很帥氣，找回很多回憶」；她補充說高中聽了《流星花園》的原聲帶，覺得很喜歡，接著她便用中文帶來《流星花園》插曲《你要的愛》，全場歌迷聽得超陶醉，爆出尖叫歡呼聲。

CL高喊，「今晚對我們來說是很珍貴，又無法忘懷的夜晚」，Dara也說，「solo演唱一段時間後，突然覺得孤單，想見成員，我們一起練習，一起搭飛機，一起運動，一起站在舞台，真的非常幸福」，藉此喊話想繼續在一起很久很久。

Minzy則說第一次來（台中），台中的歌迷果然最棒，「看到大家這麼熱情，雖然天氣很熱，但這份炎熱也會深深烙印在腦海」。

