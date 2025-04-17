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娛樂 最新消息

莊妍茜五年情斷「性無法滿足我」 謝祖武當場傻眼

林映唯展現驚人共感力。（三立提供）林映唯展現驚人共感力。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕三立電視攜手世新大學打造全台首檔產學合作戀愛實境節目《戀愛，重修中》，主打零腳本、最抓馬，聚焦10位單身男女在校園中重新學習愛情。最新一集《無法隨心所欲的心跳節奏》尺度火力全開，幾位女成員在鏡頭前情緒大爆發、坦率談情說性，令人目不暇給。

謝祖武。（資料照；記者潘少棠攝）謝祖武。（資料照；記者潘少棠攝）

重修生莊妍茜談吐自信，對愛情更是乾脆俐落，「要來就來，說斷就斷。」她更坦言，曾有段五年長戀卻因性事無法被滿足而分手，「他給了我很多肯定，但『性』這塊真的完全不行。」坦白發言震撼觀察團，謝祖武驚問：「性吸引力是戀愛必要條件嗎？」世新教授詹昭能則指出，當性成為衡量愛的標準，恐不利感情長久。

莊妍茜分享感情觀。（三立提供）莊妍茜分享感情觀。（三立提供）

導演吳美鈴則力挺莊妍茜的「勇敢追愛」精神，認為她只是清楚知道自己要的是什麼，而觀察員林映唯則展現驚人共感力，多次精準點破參賽者的內心戲，甚至錄到崩潰摔耳機大喊：「我頭要炸了！」

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