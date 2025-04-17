命中注定的男人！田馥甄連三拉三認了他是知心

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語天后田馥甄5月啟動「田調」Live in Life 野地小巡演將，這次購票採實名制登記後進行抽選，吸引超過20萬名樂迷們上網登記搶票，寵粉的她更驚喜推出了新歌《一二三》。

田馥甄5月啟動「田調」Live in Life 野地小巡演將。（何樂音樂提供）

田馥甄表示：「這是一首鼓舞並提醒自己，人生下半是一段必須輕量化的旅程。輕輕放下沒必要的包袱，深深收藏支持我的回憶，繼續呼朋引伴自在前行。」

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田馥甄透露收歌時，目標希望是輕快的節奏和旋律，如時間不停留那樣不斷地前行。新歌由知更詞曲創作、陳建騏操刀製作。

從糾心的《懸日》到史詩級的《乘著無人光影的遠行》，這次是田馥甄第三度演唱知更的創作，她打趣形容：「後來聽到知更的demo對味到一度有點不好意思選，心想連三是不是亂奇怪的。覺得知更要改名爲知音才對吧。再收到歌詞又覺得貼切到想幫他取別名知心。」

田馥甄推出新歌《一二三》。（何樂音樂提供）

田馥甄更形容這樣連三拉三的命中注定，開心說：「在音樂海裡無論碰到知更知音或知心，我都心存感激，想好好珍惜這作品。」

音樂契合自己此刻身心，田馥甄把自己全然投入音樂作品裡，「好好地按照自己對這首歌的直覺和心意，把質樸、輕鬆、爽朗、遼闊唱出來。好喜歡這簡單卻不失別緻的歌詞，在錄音室一邊唱著，一幀幀畫面浮現在腦海，一點一滴的過往，百轉千迴的心緒，聲聲轉化成最簡單的步伐和期待，一二三，我們一起繼續。」

田馥甄對於歌詞特別有感，她透露：「喜歡“用力抱緊每一次撲空”，每次唱到這句都會會心一笑。覺得很有畫面，又有哲理。」更用起綜藝語言，妙喻歌詞的惆悵：「想著，人啊擁抱什麼終將是空，最後僅僅能緊緊擁抱自己。（含淚搭配落葉，進歌《皆可》。」

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