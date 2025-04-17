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娛樂 最新消息

找王浩宇贊助被拒！挨罵「中國健身房」 館長回應了

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前桃園市議員、名嘴王浩宇昨（16日）爆料，旗下品牌「好感未來」收到網紅「館長」陳之漢舉辦的健身比賽贊助邀約，不過他表示，不會跟中國製造的廠商及健身房站在一起，決定「一毛都不給！」對此，館長晚間直播回應，「這個比賽是全台灣人的比賽」，不滿被拿出來作文章

網紅「館長」陳之漢（左）回應找王浩宇贊助一事。（翻攝自YT、臉書）網紅「館長」陳之漢（左）回應找王浩宇贊助一事。（翻攝自YT、臉書）

王浩宇昨天在社群發文透露，好感未來收到館長邀約，贊助他舉辦的健身比賽。然而，王浩宇直言，「基本上，我是不會贊助小草活動的，當然也不會跟中國製造的廠商、健身房站在一起，這會嚴重影響我們台灣製造的形象」，表示自己一毛都不會給。

對此，館長直播時回應此事，提及成吉思汗全國健美公開賽已進入第5屆，辦比賽是相當辛苦、完全貼錢的事，每年都在賠錢，而且越賠越多，因為場地租金、活動費用每年都在調漲。儘管如此，自己仍堅持每年舉行，就是希望能提供台灣選手舞台，也認為這是屬於全台灣人民的比賽，強調「沒有政治，只有對健美的熱愛。」

至於為何會找王浩宇旗下品牌贊助？館長澄清，贊助商是活動公司廣發E-mail尋找，並反擊王浩宇將贊助商背景問題放大，汙衊是中國的健身房，讓他覺得莫名其妙，「我不知道中國健身房的定義在哪裡？這群人就是發瘋了。」

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