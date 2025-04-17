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娛樂 最新消息

廣末涼子開車追撞 男經紀人骨折心繫這事

日本時間昨日清晨6點20分，廣末涼子自濱松西警察署拘留所獲釋，她一身黑衣在警方人員護送下步出警署，面容憔悴不發一語。（翻攝自Youtube）日本時間昨日清晨6點20分，廣末涼子自濱松西警察署拘留所獲釋，她一身黑衣在警方人員護送下步出警署，面容憔悴不發一語。（翻攝自Youtube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕44歲日本女星廣末涼子月初在高速公路發生車禍，送醫等待期間竟對女護理師拳打腳踢，涉嫌傷害被捕，靜岡地檢濱松分部10日聲請羈押獲准，日前藥檢結果出爐，未驗出使用違法鎮定類藥物，而她雖被裁定羈押10天，卻在16日提前獲釋。

廣末涼子原本被裁定羈押至19日，意外提前3天交保，她攻擊護理師行為涉嫌傷害罪、危險駕駛致傷害2罪，日媒分析，由於她數度情緒失控，警方原懷疑服用藥物有問題，藥檢結果昨出爐，並未驗出違法藥物或者含安眠藥成分藥物，據悉，廣末目前正積極和被毆打護理師洽談和解相關事宜。

根據日媒最新爆料，當時廣末涼子在高速公路隧道內發生衝撞車禍，造成同車男經紀人骨折重傷，知情者透露，因重傷仍在醫院治療的經紀人首度對外發聲，希望廣末不會受到懲罰，同時盼她振作加油，不要被酸民言語影響心情，他也會繼續支持廣末。

 

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