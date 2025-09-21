于朦朧傳吞關鍵隨身碟 生前最後求饒影片曝光

于朦朧於11日不幸墜樓身亡，中國官方說法為「飲酒意外」。（翻攝自Threads）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧11日在北京墜樓過世，外界對當晚聚會過程爭議不斷，陰謀論四起，不少人感嘆他死得冤枉，中國「央廣網」抖音帳號20日凌晨突開放評論，湧入數以萬計的留言，大多要求當局徹查此案。

據悉，官方僅以「排除刑事案件」簡短說明于朦朧墜樓，並未公布更多細節，網友拼湊死亡時間軸，更傳出于朦朧過世前吞下關鍵受虐紅色USB才遭丟下樓，但未獲證實；近日網路有影片流出3名男子拋屍畫面，傳出疑似「我有恐高，放我回去」聲音，被認為可能是他生前最後求饒影片。

年僅37歲的于朦朧以擔綱演出《三生三世十里桃花》聞名，驟逝消息震驚不少粉絲，引爆各種指控，外傳早年曾遭人控制、騷擾，後掌握對方犯罪證據引來報復，卻因此長期成為恐嚇、囚禁逼問藏匿證據的隨身碟下落，「潛規則」傳聞也甚囂塵上，有人爆料于朦朧被施以酷刑，案發當晚在北京朝陽區遭人灌酒、下藥、推下樓。不過當地警方強調已排除刑事案件嫌疑，于朦朧母親也透過工作室喊話要大家理性看待。

