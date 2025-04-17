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H級AV女優若菜穗乃引退玩真的 宣告這次絕不反悔

若菜穗乃出道7年擁有H級好身材，在AV界深受大批老司機歡迎。（翻攝自若菜穗乃X）若菜穗乃出道7年擁有H級好身材，在AV界深受大批老司機歡迎。（翻攝自若菜穗乃X）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕人氣AV女優若菜穗乃（わか菜ほの）出道7年擁有H級好身材，在AV界深受大批老司機歡迎，過去曾宣布引退又回歸，日前在X（原推特）拋震撼彈，確定將於12月31日引退，並稱這次絕不會再收回宣言，對此，台灣AV達人一劍浣春秋也不禁發文感嘆：「還是…引退了。」

一劍浣春秋在發文細數若菜穗乃7年來演藝歷程，他充滿感謝說：「真的非常謝謝若菜穗乃付出，她的笑容與豐滿大奶，是我們深夜孤單寂寞時最好撫慰。」一劍浣春秋誠摯祝福，期盼若菜穗乃未來能夠找到屬於自己幸福人生。

她AV生涯宣布只到12月31日。（翻攝自若菜穗乃X）她AV生涯宣布只到12月31日。（翻攝自若菜穗乃X）

若菜穗乃2018年自SOD旗下出道，以H罩杯傲人身材擄獲大批粉絲的心，她曾在2021年短暫引退後又回歸，這次則稱引退是認真的，會徹底離開AV界，亦透露未來將同時退出所屬經紀公司LIGHT；至於未來規劃，她說等引退後再慢慢思考。

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