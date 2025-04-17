晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）遭爆情變德國男友！林芯儀才奪健美冠軍 火速離開台灣

林芯儀否認情變老外男友，笑稱感情沒有生變。（記者胡舜翔攝）林芯儀否認情變老外男友，笑稱感情沒有生變。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕林芯儀全力投身健身訓練，遭爆與德籍男友Andy遠距離長達半年都沒有碰面，被外界質疑兩人感情生變，對此，她認了人生有新目標，奪冠後沒有飛到德國會情郎，反而又飛到泰國曼谷移地訓練。

林芯儀飛到泰國訓練上課。（林芯儀提供）林芯儀飛到泰國訓練上課。（林芯儀提供）

林芯儀與Andy穩定交往多年，她受訪羞曝「感情還在」，「目前的互動還是開心，我們還是很聊得來，這樣就足夠了」。

林芯儀透露，男友知道她愛上健身當然全力支持，去年男友有來台灣相聚，兩人也沒有每天黏在一起，「我按照原定安排的課表去訓練，我男友自己去拜訪朋友。」至於男友看到她最近奪下冠軍的反應如何？林芯儀害羞說：「我男友是先看到了新聞，有跟我說『我很棒』。」

林芯儀全心投入健身，透露親友全力支持。（記者胡舜翔攝）林芯儀全心投入健身，透露親友全力支持。（記者胡舜翔攝）

林芯儀第三屆《超級星光大道》的亞軍，熱愛歌唱的她，從10歲就參加歌唱比賽，對於比賽其實並不陌生，只是沒想到有機會能更征戰健美的賽場。

林芯儀目前仍持續訓練，她這幾個月陸續飛到韓國、泰國上課進修，預告暑假還要參加另外一場比賽，若有機會奪冠才能得到職業卡。

場地提供：健身星球

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中