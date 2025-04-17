（專訪）遭爆情變德國男友！林芯儀才奪健美冠軍 火速離開台灣

林芯儀否認情變老外男友，笑稱感情沒有生變。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕林芯儀全力投身健身訓練，遭爆與德籍男友Andy遠距離長達半年都沒有碰面，被外界質疑兩人感情生變，對此，她認了人生有新目標，奪冠後沒有飛到德國會情郎，反而又飛到泰國曼谷移地訓練。

林芯儀飛到泰國訓練上課。（林芯儀提供）

林芯儀與Andy穩定交往多年，她受訪羞曝「感情還在」，「目前的互動還是開心，我們還是很聊得來，這樣就足夠了」。

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林芯儀透露，男友知道她愛上健身當然全力支持，去年男友有來台灣相聚，兩人也沒有每天黏在一起，「我按照原定安排的課表去訓練，我男友自己去拜訪朋友。」至於男友看到她最近奪下冠軍的反應如何？林芯儀害羞說：「我男友是先看到了新聞，有跟我說『我很棒』。」

林芯儀全心投入健身，透露親友全力支持。（記者胡舜翔攝）

林芯儀第三屆《超級星光大道》的亞軍，熱愛歌唱的她，從10歲就參加歌唱比賽，對於比賽其實並不陌生，只是沒想到有機會能更征戰健美的賽場。

林芯儀目前仍持續訓練，她這幾個月陸續飛到韓國、泰國上課進修，預告暑假還要參加另外一場比賽，若有機會奪冠才能得到職業卡。

場地提供：健身星球

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