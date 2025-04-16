奧斯卡影帝家中雙亡 26億遺產動向曝光

老牌演員金哈克曼曾過得奧斯卡金像獎肯定。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕95歲奧斯卡影帝金哈克曼今年2月26日和65歲妻子貝琪荒川在新墨西哥州聖塔非住處被發現死亡，就連家中愛犬也跟著喪命。經調查後，警方研判貝琪荒川因感染漢他病毒猝死，生前患有阿茲海默症的金哈克曼則因無人照料離世。兩人死後生活環境曝光，不僅發現大量老鼠蹤跡，臥室內還有沾滿血的枕頭。

金哈克曼（右）與妻子貝琪荒川被發現雙雙陳屍屋內。（達志影像）

當地衛生部門前往金哈克曼家中調查發現在8棟建築物內有老鼠活動痕跡，車輛內亦有大量老鼠排泄物，車庫內更是存在活老鼠及鼠窩，整體環境非常髒亂。

請繼續往下閱讀...

金哈克曼留下的巨額遺產可能由他與前妻所生的3名子女分配。（翻攝自IG）

金哈克曼與貝琪荒川過世後，巨額遺產去向備受關注，根據外媒報導，金哈克曼遺產約有8000萬美元（約新台幣26億元），他在2005年曾立下遺囑表示欲將遺產全部留給妻子，但兩人同時被發現身亡在屋內，加上金哈克曼與貝琪荒川並未育有子女，預料遺產有可能將由他前妻生下的3名子女共同分配。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法