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GYUBIN大巨蛋開球自招「暴投」糗事 向李多慧看齊一件事

GYUBIN個子嬌小，投球架勢十足。（記者林正堃攝）GYUBIN個子嬌小，投球架勢十足。（記者林正堃攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕18歲韓國爆紅歌手GYUBIN今（16）受邀替味全龍主場賽擔任開球嘉賓，只見她投舉手投足頗有架勢，不過卻在訪問中自爆暴投糗事，某次不小心將棒球丟到路人身上，為此感到很不好意思。

GYUBIN個子嬌小，投球架勢十足。（記者林正堃攝）GYUBIN個子嬌小，投球架勢十足。（記者林正堃攝）

GYUBIN以神曲《Really Like You》打開知名度，透露前一晚睡不好、很緊張，同時又感到很光榮，自爆來台前，拉著爸爸練習傳接球，一有空就瘋狂練習。

除了擔任開球嘉賓，GYUBIN還是繼泫雅、泰妍後，第三位登上大巨蛋演出的韓國歌手，她許願未來事業成功時，能到大巨蛋開專場演出。

GYUBIN個子嬌小，投球架勢十足。（記者林正堃攝）GYUBIN個子嬌小，投球架勢十足。（記者林正堃攝）

問到這次是否有見到味全龍啦啦隊成員李多慧？GYUBIN表示很可惜尚未遇到，不過非常想和女神李多慧合作，「她在韓國和台灣都很有人氣，希望有機會一起表演！」更下定決心要像她一樣好好學中文，跟粉絲溝通。

GYUBIN個子嬌小，投球架勢十足。（記者林正堃攝）GYUBIN個子嬌小，投球架勢十足。（記者林正堃攝）

首次來台的GYUBIN大讚台灣人熱情溫暖，尤其食物超合胃口，她率先品嘗台式美食，點名喜歡蝦仁燒賣，尤其肉汁多，口感好，另外最愛台灣珍奶，形容珍珠Q彈好喝，一連喝好幾杯都沒問題。

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