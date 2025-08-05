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王力宏的「院士外舅公」 竟是已故史學大師許倬雲

歌手王力宏家世背景不凡，已故中央研究院院士許倬雲竟是他的七舅公。（翻攝自微博）歌手王力宏家世背景不凡，已故中央研究院院士許倬雲竟是他的七舅公。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕2021年歌手王力宏就被翻出有個「院士外舅公」，後筆名「吳鳴」的歷史學者彭明輝表示，王力宏的外舅公就是中央研究院院士許倬雲。今（5）王力宏也在微博上發文悼念七舅公，並讚許倬雲「智慧無人能及」。

彭明輝指出，王力宏的奶奶許留芬是海軍少將許鳳藻的長女，王力宏的外舅公也就是許留芬的七弟即是中央研究院院士，知名歷史學家許倬雲。

許倬雲自幼體弱多病，因先天肌肉萎縮導致手腳彎曲，透過自學認字最終成為中研院士、第6屆唐獎漢學獎得主。（本報資料照，記者王敏為攝）許倬雲自幼體弱多病，因先天肌肉萎縮導致手腳彎曲，透過自學認字最終成為中研院士、第6屆唐獎漢學獎得主。（本報資料照，記者王敏為攝）

許倬雲昨日傳出過世消息，學界、文壇皆表哀悼。王力宏也發文表示，「我父親小時，最溫暖的記憶之一，是他的七舅唸給他聽的睡前故事。他的七舅許倬雲，自幼體弱多病、先天殘疾，但精神世界極其豐富，智慧更是無人能及

王力宏表示，七舅公雖然身體羸弱，卻能靠知識為自己打造盔甲。他記憶中的七舅公靠自學認字，讀起書來如飢似渴，「他相信，如果身體無法強壯，那就要讓思想變得堅不可催－－精神的力量，可以超越肉體的限制」。王力宏更誠摯說，正是七舅公的這種信念，成為後輩心中真正的巨人。

王力宏也在微博上發文悼念七舅公，並讚許倬雲「智慧無人能及」。（翻攝自臉書）王力宏也在微博上發文悼念七舅公，並讚許倬雲「智慧無人能及」。（翻攝自臉書）

王力宏回憶，「每天晚上，七舅都會為父親編織一段段連仔故事，很多都是即興創作的，裡面藏著許多人生的道理。」他更進一步指出，「這些故事影響了父親年幼而敏感的心智，鼓舞了他，也給了他一份屬於童年的繽紛想像空間

王力宏心目中的七舅公是九個兄弟姊妹當中，身體有殘缺的一位，但他留給世界的卻是高大的背影。尤其七舅公的學術成就融入了歷史、社會學與哲學，更讓人感動的是「他內心的那份仁厚與溫柔，也溫暖了幾代讀者、學生與後人」。

王力宏透露，許倬雲獲得了高達新台幣5千萬元的獎金，毫不猶豫捐出設立「許孫獎學金」。（本報資料照，記者劉信德攝）王力宏透露，許倬雲獲得了高達新台幣5千萬元的獎金，毫不猶豫捐出設立「許孫獎學金」。（本報資料照，記者劉信德攝）

「2024年，他（許倬雲）獲得了唐獎漢學獎，這是一份極具分量的榮譽」，王力宏透露，七舅公獲得了高達新台幣5千萬元的獎金，卻一如故往，毫不猶豫捐出設立「許孫獎學金」，用於支持全球從事漢學博士研究的年輕學者。

對於七舅公安詳在睡夢中離去，王力宏說，「他的身形或許瘦小，但精神高大如山。他留下的一切，將永遠不會被遺忘」。

許倬雲自幼體弱多病，因先天肌肉萎縮導致手腳彎曲，透過自學認字最終成為中研院士、第6屆唐獎漢學獎得主。昨日他傳出病逝於美國，享耆壽95歲。

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