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鄧麗君新曲發行 日本發現秘藏30年未曝光錄音帶

一代歌姬鄧麗君離世近30年。（翻攝自微博）一代歌姬鄧麗君離世近30年。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾有「軍中情人」稱號的一代歌姬鄧麗君離世近30年，美妙的歌聲令人難以忘懷，無奈她在42歲即香消玉殞。不過，最近有好消息傳出，最近一首從未曝光的錄音帶在日本被發現，許多歌迷都希望能夠趕緊發表，可以聽到「鄧麗君的新歌」！

鄧麗君一首從未曝光的錄音帶在日本被發現。（翻攝自微博）鄧麗君一首從未曝光的錄音帶在日本被發現。（翻攝自微博）

根據日媒報導，這首新曝光的歌曲，是由日本作曲家三木剛與作詞家荒木豐久聯手打造，這兩位大師也曾經替鄧麗君創作過〈償還〉、〈我只在乎你〉，相當有淵源。這首深藏30年的新歌原本沒有名稱，直到荒木豐久最近重讀歌詞之後，才決定命名為〈情歌最愛夜霧時〉（日文：ラブソングは夜霧がお好き），這首歌應是餘1980年代中期錄製，完整音源被保存在一捲多軌錄音帶中。

鄧麗君的新歌曲，是由日本作曲家三木剛與作詞家荒木豐久聯手打造。（翻攝自微博）鄧麗君的新歌曲，是由日本作曲家三木剛與作詞家荒木豐久聯手打造。（翻攝自微博）

沉睡將近30年的秘藏歌曲，是環球音樂公司整理舊資料時，從東京一間倉庫意外發現，原本公司有意計畫推出鄧麗君精選輯，沒想到卻挖到寶，找到從未曝光的新曲，讓歌迷與工作人員都相當振奮。

〈情歌最愛夜霧時〉將會收錄在今年6月25日推出的《三木剛歌曲集》，成為紀念鄧麗君逝世30週年的意外驚喜。

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