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娛樂 最新消息

民眾黨林欣德嗆「不男不女」拒道歉 嘻小瓜二度發聲討公道

嘻小瓜遭嗆「不男不女」發聲討公道。（翻攝自Threads）嘻小瓜遭嗆「不男不女」發聲討公道。（翻攝自Threads）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「嘻小瓜」謝紹宸近日遭遇不當言論攻擊，起因是前民眾黨台中市議員參選人林欣德在網路上公開以「不男不女」評論他，民眾黨青年部緊急切割，要求他道歉，沒想到他毫不理會，仍在臉書發文嗆聲，引發大批網友聲援嘻小瓜。事件在社群平台上持續延燒，相關貼文的觸及人數已突破百萬。

相關新聞：白落選議員嗆嘻小瓜「不男不女」民眾黨：移請中評會依法議處

嘻小瓜今（16）透過Threads發文，正面回應風波，他除了感謝社會各界的支持，也表達對林欣德至今未道歉的失望，批評對方「堅持立場、不願認錯」，讓人難以理解。他坦言，自己並不是第一次遭遇網路攻擊，但這次與以往不同，因為發言者具政治背景。「你今天是跑來我面前罵我羞辱我，因為你是半個政治人物（落選），所以我才覺得這件事情必須要樹立一個真正的標竿。」

嘻小瓜發聲捍衛立場。（翻攝自Threads）嘻小瓜發聲捍衛立場。（翻攝自Threads）

過去面對酸言酸語，嘻小瓜總習慣用幽默回應，不想被貼上「討拍」或「裝可憐」的標籤。但這次，他選擇站出來，是因為如果連政治人物都可以這樣罵人，將來更多人會覺得這樣沒什麼。他也呼籲社會不要忽視LGBTQ族群面對的處境，「所以希望大家未來還是可以繼續幫LGBTQ的朋友發聲、保護，甚至為他們一起對抗這些惡意，謝謝。」

針對網路上部分質疑他「不紅」、「只是通告藝人」的聲音，他也直言回應，演藝圈和其他行業不同，除了實力，還需要機運、時間和人脈，「不紅…不代表不努力或不值得被尊重吧，所以我還是很尊敬所有從零開始的人，因為有一天我們都可以到達那個我們想要的目標。」

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