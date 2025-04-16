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娛樂 最新消息

白落選議員嗆嘻小瓜「不男不女」民眾黨：移請中評會依法議處

嘻小瓜。（翻攝自Threads）嘻小瓜。（翻攝自Threads）

〔記者林哲遠／台北報導〕曾被民眾黨提名參選台中市議員的林欣德近日嗆同志藝人「嘻小瓜」不男不女遭網友圍剿，民眾黨青年部昨出面要求林道歉；豈料，林欣德非但不理會，還繼續發文嗆同性戀族群，怒火越燒越大。對此，民眾黨今日強調，林欣德是已停權黨員，中央黨部已接獲檢舉陳情，會移請中評會依法議處。

嘻小瓜14日在臉書發布搞笑影片，林欣德留言嘲諷「男不男，女不女，是什麼碗糕？」嘻小瓜隨即怒回，「原來現在『提名市議員』都這種發言程度的嗎？」，不料林欣德又嗆「沒辦法，我看到你們這種就反胃！」

民眾黨青年部15日於嘻小瓜Threads文下留言，「我們絕不認同這樣的歧視言語。愛沒有對錯，更不該成為評價他人的標準，更不該是抵損他人的理由。台灣是一個多元、開放、友善、包容的國家，現在是，未來也會繼續是！不管他曾經擔任什麼樣的職務，這樣的言論都不能代表台灣民眾黨！林欣德請你出來道歉！」

豈料，林欣德絲毫不理會，下午3點多還在臉書貼出教育部重編國語辭典修訂本中關於「男不男，女不女」的釋義「言行舉止、裝扮和生理性別不合，多含貶抑」，嗆聲「再次聲明，我不是反同性戀！你（妳）們如何搞跟我一點關係都沒有。男人本就該有男人的樣子，女人也該有女人的樣子。然而，男不男女不女是什麼碗糕？請教育部重編國語辭典呀？」

針對上述林欣德行徑，民眾黨發言人吳怡萱今日表示，民眾黨重視性別平權，更尊重每個人的身體自主權。經查，林欣德為停權中之黨員，中央黨部確實已收到相關檢舉陳情，會移請中評會依法議處。

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