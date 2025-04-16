晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

于子育唸給母親的信爆哭 李沐聽見「她」聲音也哭到臉紅

李沐（左起）、導演阮鳳儀、于子育與知名美妝品牌跨界合作微電影《未說出口的話》。（記者胡舜翔攝）李沐（左起）、導演阮鳳儀、于子育與知名美妝品牌跨界合作微電影《未說出口的話》。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕金馬導演阮鳳儀和金鐘戲后于子育、金鐘新人獎得主李沐與知名美妝品牌跨界合作微電影《未說出口的話》，今（16）日舉行首映記者會，于子育朗讀自己寫給母親的信時數度哽咽，李沐的母親則特別錄製了一段音訊驚喜現「聲」，讓李沐現場情緒潰堤，飾演母女的兩人意外哭成一團。

于子育（左）、李沐今露面爆哭。（記者胡舜翔攝）于子育（左）、李沐今露面爆哭。（記者胡舜翔攝）

于子育坦言，隨著年歲漸長越能體會媽媽過去的辛勞與付出，「媽媽總是配合我的時間，連節日也不願我破費，覺得一家人在家吃飯就好，那就是她最簡單的愛。」她笑說拍攝微電影之前，平均兩三天會打電話給媽媽，現在則變成天天熱線。尤其長住南部的媽媽於農曆年間腳痛難耐，她還在家中裝設監視器，方便隨時關心媽媽的狀況。

于子育（左）、李沐今露面爆哭。（記者胡舜翔攝）于子育（左）、李沐今露面爆哭。（記者胡舜翔攝）

提到母親傷勢，于子育說是因為年紀導致膝關節退化，加上跌倒，甚至會因劇痛半夜哭醒。「骨頭磨骨頭的痛真的難以承受。」她剛好在屏東拍戲，便陪著母親開刀與復健。她笑說，透過監視器常看到媽媽出現在螢幕前，「我買了一張有輪子的椅子給她，她現在會在螢幕裡滑來滑去，很可愛。」

坦言，隨著年歲漸長越能體會媽媽過去的辛勞與付出。（記者胡舜翔攝）坦言，隨著年歲漸長越能體會媽媽過去的辛勞與付出。（記者胡舜翔攝）

這次演出讓于子育特別有感，她說看到劇本後，忍不住聯想到自己與母親的關係，用另一種角度重新體會母愛，「其實我很幸福，從小就在滿滿的愛裡長大，但小時候比較害羞，不太懂得表達。這次透過角色，我學會怎麼對媽媽說愛，也慢慢不再害怕說出來。」

李沐表示，自己一直很希望與導演阮鳳儀導演合作。（記者胡舜翔攝）李沐表示，自己一直很希望與導演阮鳳儀導演合作。（記者胡舜翔攝）

李沐則表示，自己一直很希望與導演阮鳳儀導演合作，這次的短片雖然篇幅不長，但要自然地呈現真摯情感並不容易，「導演用一種很日常的方式，把這份簡單的情感拍得很動人。」至於今年母親節要送什麼給媽媽？李沐笑說：「我想帶她去日本旅行，送她真正想要的東西。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中