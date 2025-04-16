于子育唸給母親的信爆哭 李沐聽見「她」聲音也哭到臉紅

李沐（左起）、導演阮鳳儀、于子育與知名美妝品牌跨界合作微電影《未說出口的話》。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕金馬導演阮鳳儀和金鐘戲后于子育、金鐘新人獎得主李沐與知名美妝品牌跨界合作微電影《未說出口的話》，今（16）日舉行首映記者會，于子育朗讀自己寫給母親的信時數度哽咽，李沐的母親則特別錄製了一段音訊驚喜現「聲」，讓李沐現場情緒潰堤，飾演母女的兩人意外哭成一團。

于子育（左）、李沐今露面爆哭。（記者胡舜翔攝）

于子育坦言，隨著年歲漸長越能體會媽媽過去的辛勞與付出，「媽媽總是配合我的時間，連節日也不願我破費，覺得一家人在家吃飯就好，那就是她最簡單的愛。」她笑說拍攝微電影之前，平均兩三天會打電話給媽媽，現在則變成天天熱線。尤其長住南部的媽媽於農曆年間腳痛難耐，她還在家中裝設監視器，方便隨時關心媽媽的狀況。

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于子育（左）、李沐今露面爆哭。（記者胡舜翔攝）

提到母親傷勢，于子育說是因為年紀導致膝關節退化，加上跌倒，甚至會因劇痛半夜哭醒。「骨頭磨骨頭的痛真的難以承受。」她剛好在屏東拍戲，便陪著母親開刀與復健。她笑說，透過監視器常看到媽媽出現在螢幕前，「我買了一張有輪子的椅子給她，她現在會在螢幕裡滑來滑去，很可愛。」

坦言，隨著年歲漸長越能體會媽媽過去的辛勞與付出。（記者胡舜翔攝）

這次演出讓于子育特別有感，她說看到劇本後，忍不住聯想到自己與母親的關係，用另一種角度重新體會母愛，「其實我很幸福，從小就在滿滿的愛裡長大，但小時候比較害羞，不太懂得表達。這次透過角色，我學會怎麼對媽媽說愛，也慢慢不再害怕說出來。」

李沐表示，自己一直很希望與導演阮鳳儀導演合作。（記者胡舜翔攝）

李沐則表示，自己一直很希望與導演阮鳳儀導演合作，這次的短片雖然篇幅不長，但要自然地呈現真摯情感並不容易，「導演用一種很日常的方式，把這份簡單的情感拍得很動人。」至於今年母親節要送什麼給媽媽？李沐笑說：「我想帶她去日本旅行，送她真正想要的東西。」

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