ELKIE萌念當無國界醫師！合作偶像阿沁驚呼他「好會做人」

ELKIE莊錠欣（中間）新歌發布會上，好友宋宋（右）、各務禮美奈（左）也驚喜現身送上祝福。（艾曼鑫影音提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕歌手「ELKIE」莊錠欣今（16日）舉辦LOVE is新歌發布會，演唱新曲《你是我最美的星光》並曝光MV精華片段，好友宋宋、各務禮美奈驚喜現身送上祝福。ELKIE表示新歌《你是我最美的星光》是送給粉絲的歌，沒有特定對象，可以向重要的人傾訴，「經歷黑夜時照亮你的人，就可以對他唱這首歌。」

歌手ELKIE莊錠欣舉辦LOVE is新歌發布會，演唱新歌《你是我最美的星光》。（艾曼鑫影音提供）

ELKIE去年11月舉辦首場個人演唱會，新歌一幕幕畫面讓她餘韻猶存，只要一想到當時悸動就會想哭，有種被粉絲愛著的感覺。ELKIE也透露，新歌是有次搭火車從花蓮返回台北時，突然靈光乍現完成的，「因為看到粉絲溫暖的留言，靈感就來了，把我的心意放在裡面。」她曾收到粉絲留言，「我不需要你多成功，我只希望你快樂。」因此每逢低潮，ELKIE就會拿出粉絲的信，再度找回正能量。

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歌手ELKIE莊錠欣舉辦LOVE is新歌發布會。（艾曼鑫影音提供）

這次ELKIE和從小聽到大的阿沁合作《我不會唱歌》，大讚阿沁指導的很好外，最重要的是讓她學到如何做人，「看到他堅持每天寫歌，還能照顧好家庭、送女兒上學。讓我學習到有工作也不要忘了自己的生活，把生活的點點滴滴，成為寫歌的靈感。」ELKIE私下創作也未曾停息，她近期為韓籍YouTuber「Judy」、「金針菇」寫歌，接下來更計畫走進校園。

歌手ELKIE莊錠欣LOVE is新歌發布會。（艾曼鑫影音提供）

ELKIE表示19、20歲時不免對未來迷茫，她希望能聽聽應屆畢業生的心聲，並吸取能量作為寫歌靈感，「如果學生們看到我出現在學校的時候可以大方的來跟我打招呼，說說煩惱、聊聊夢想。」問到如果沒當藝人，會想做什麼行業？ELKIE笑回想當醫生，尤其是無國界醫師，「因為可以去幫助很多人；不過現在做歌手，也可以透過歌曲，換另一種方式療癒大家。」新歌《你是我最美的星光》MV將會在4／16 18：00於ELKIE莊錠欣的官方YT頻道首播。

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