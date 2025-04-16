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「公民6號」電蚊拍篇「換掉壞掉立委」！陳文彬籲盡快付諸行動

導演陳文彬（右二）執導「公民6號」電蚊拍篇。（Taiwan Action提供）導演陳文彬（右二）執導「公民6號」電蚊拍篇。（Taiwan Action提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「Taiwan Action公民罷免影片」今（16）推出「電蚊拍篇」，透過一支壞掉的電蚊拍告知民眾，「東西壞掉可以退，壞掉的立委當然也可以！」

隨著罷免國民黨立委的二階罷免連署接近倒數階段，導演陳文彬希望透過「電蚊拍篇」提醒大家趕快在期限內付諸行動。

片中男子持故障的電蚊拍希望退貨，女店員告訴他，只要是歹物仔就可以換，像是我們選的立委領人民薪水，卻變質做壞事，若再不快換掉，就會「倖豬夯灶整組壞壞去」。

「公民6號」電蚊拍篇。（Taiwan Action提供）「公民6號」電蚊拍篇。（Taiwan Action提供）

「公民6號」電蚊拍篇由立基於嘉義的「阮劇團」熱情支援演出，由副團長JJ協助調整傳神的台語對白口條，並以直式影片拍攝，以方便大家以手機觀看並轉傳分享。

陳文彬這支罷免短片取材自個人真實故事：「就是我有一隻電蚊拍壞掉了，我整個晚上睡不著很火大，蚊子在耳旁嗡嗡嗡，被搞得很累，第二天拿去店裡問說可以換嗎，店家說當然啊，一個月之內都可以換。」因此他心想：「人家電蚊拍都可以換了，為什麼立委選上了就不能換你可以忍耐四年蚊子在你耳旁嗡嗡嗡的睡不著嗎？」

陳文彬直言在民間罷團都已在一、二階連署努力街頭奮戰後，民進黨此時應該要更積極動員地方組織交出連署成績，像是蘇治芬已繳出共7500份連署書，就是認真的模範，因此他建議民進黨應該更積極一點，並且明確制定每個民代應繳出的基本份數。

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