「公民6號」電蚊拍篇「換掉壞掉立委」！陳文彬籲盡快付諸行動

導演陳文彬（右二）執導「公民6號」電蚊拍篇。（Taiwan Action提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「Taiwan Action公民罷免影片」今（16）推出「電蚊拍篇」，透過一支壞掉的電蚊拍告知民眾，「東西壞掉可以退，壞掉的立委當然也可以！」

隨著罷免國民黨立委的二階罷免連署接近倒數階段，導演陳文彬希望透過「電蚊拍篇」提醒大家趕快在期限內付諸行動。

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片中男子持故障的電蚊拍希望退貨，女店員告訴他，只要是歹物仔就可以換，像是我們選的立委領人民薪水，卻變質做壞事，若再不快換掉，就會「倖豬夯灶整組壞壞去」。

「公民6號」電蚊拍篇。（Taiwan Action提供）

「公民6號」電蚊拍篇由立基於嘉義的「阮劇團」熱情支援演出，由副團長JJ協助調整傳神的台語對白口條，並以直式影片拍攝，以方便大家以手機觀看並轉傳分享。

陳文彬這支罷免短片取材自個人真實故事：「就是我有一隻電蚊拍壞掉了，我整個晚上睡不著很火大，蚊子在耳旁嗡嗡嗡，被搞得很累，第二天拿去店裡問說可以換嗎，店家說當然啊，一個月之內都可以換。」因此他心想：「人家電蚊拍都可以換了，為什麼立委選上了就不能換？你可以忍耐四年蚊子在你耳旁嗡嗡嗡的睡不著嗎？」

陳文彬直言在民間罷團都已在一、二階連署努力街頭奮戰後，民進黨此時應該要更積極動員地方組織交出連署成績，像是蘇治芬已繳出共7500份連署書，就是認真的模範，因此他建議民進黨應該更積極一點，並且明確制定每個民代應繳出的基本份數。

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