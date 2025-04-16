李多慧來台滿2年！宣布「買房規劃」和爸媽視訊哭了

李多慧宣布已經找到新的租屋處，下個月就要搬家。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍女神李多慧、安芝儇出席冰棒新品上市活動，李多慧日前透露在找新房，今（16）日則開心宣布已經找到新的租屋處，下個月就要搬家，也訂下目標，希望兩年後可以在台灣置產。

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李多慧宣布已經找到新的租屋處，下個月就要搬家。（記者陳奕全攝）

李多慧上個月受訪時提到在物色新房，之所以想要搬家，是因為現在的房子比較小，「東西太多家裡要爆炸了，所以想要找寬敞好好生活的地方。」如今找到新家，也預告會拍成影片跟粉絲分享。

安芝儇今年剛好也要搬家，目標是明年搬到更大的房子。（記者陳奕全攝）

李多慧說這次租約簽了2年，但希望2年後自己可以在台灣買房，「需要賺很多錢 ，我會認真努力！」至於安芝儇是否也會想在台灣買房？她坦言當然會想，安芝儇今年剛好也要搬家，目標是明年搬到更大的房子。

李多慧宣布已經找到新的租屋處，下個月就要搬家。（記者陳奕全攝）

如今來台2年的李多慧提到，當年剛到台灣的心情仍銘記於心，會想要長遠地在台灣發展下去，李多慧現在受訪幾乎不太需要翻譯協助，也都能用中文應對自如，她自豪直呼中文進步很多，更提到最近有追韓劇《苦盡柑來遇見你》，看到很想爸媽、哭著跟家人視訊，但也說家人很放心她在台灣，至於會不會想遇到像朴寶劍的老公？李多慧搞笑直呼：「太帥了！但我可以嗎？不可以吧」。

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