張孝全賭棒球慘輸修杰楷 當場鬧脾氣...驚人賭注曝光

修杰楷（右）邀請張孝全（左）至YT節目《修TIME》PK棒球。（《修TIME》提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷推出YouTube節目《修TIME》，邀請「地表最強老爸」張孝全，兩人擁有許多共同興趣，經常一同運動、出國，交情至深。熱愛運動的他們擔任起一日棒球教練，設計了一套課程從投球到打擊，親自教小朋友們打棒球。

張孝全在電影《器子》擔任棒球教練，他立刻親自示範講解投球步驟及訣竅，有模有樣非常專業，他在暖心教導的時候，修杰楷在一旁也沒閒著，開始進行「軍事教育」，一下督促小朋友們要維持秩序；一下嚴格控管要乖乖站好，形成兩種畫面非常逗趣。看著小朋友們聽話遵照教練的指示，修杰楷有感而發說：「我好像很適合當體育老師！」

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修杰楷（右）邀請張孝全（左）至YT節目《修TIME》PK棒球。（《修TIME》提供）

隨後分成兩組人馬進行比賽投棒球九宮格，最快消除最多數字的隊伍獲勝。過程中張孝全耐心教導，修杰楷也不斷鼓勵小朋友，給足情緒價值的時候也燃起了棒球魂，將定生死的最後三顆球由他來投出，號稱王牌選手的他勝券在握，沒想到三顆都全數落空，面子瞬間掛不住，氣得修杰楷抱著球桶往板子狂砸，張孝全看到好友氣憤的樣子也忍不住大笑。

修杰楷（右）邀請張孝全（左）至YT節目《修TIME》PK棒球。（《修TIME》提供）

修杰楷在節目中抖出張孝全興趣廣泛多元，滑板、足球、衝浪、音樂都有所涉略，他加碼爆料在好友群組裡張孝全有「勸敗王」的封號，只要對什麼東西有興趣，張孝全馬上知道可以去哪裡購入，還會幫忙分析價格、物品型號等等，讓修杰楷讚嘆：「他不當藝人可以去當最佳銷售員！」

兩人加碼進行了棒球PK賽，交情至深的他們也當場做了賭注，贏的人可以到對方家中挑一項物品帶走，兩人都對自己的球技非常有自心，修杰楷表現非常優秀，反觀張孝全頻頻揮棒落空，不服輸的再上訴，結果還是沒獲得分數，無法接受結果的張孝全鬧脾氣喊：「我不玩了！」修杰楷則贏得比賽，開心到跑場歡呼。

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