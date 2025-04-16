越南影帝曝「台灣人口頭禪」 ！溫馨告白：很喜歡

連炳發（左起）、秋烜與楊一展演出新劇《化外之醫》。（八大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕莎莎、郭彥均主持八大《WTO姐妹會》，最新一集來賓邀來越南影帝連炳發，近期他演出八大戲劇台最新台劇《化外之醫》，與劇中演員楊一展接受訪問，因工作關係有機會在台灣long stay的連炳發表示，「我曾經觀察台灣人不管說什麼、做什麼，都會說不好意思，每個人都很文明、善良，讓我很喜歡。」

楊一展稱讚連炳發「是觀察敏銳的人」，連炳發透露，自己在拍戲空檔學了一首經典歌曲《月亮代表我的心》，甚至在鏡頭前大方獻唱。

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新住民與來賓分享在台灣定居深受感動的地方，其中最為大家讚賞的是台灣人的人情味、治安及美食。提到人情味，來自日本的Yabaken印象深刻，他回憶有次到九份旅遊時迷了路，「當時我在坐火車，向一位台灣人問路， 因為對方也不清楚，就接著幫我問其他人，最後整個車廂的人都在幫我查，讓我真的很感動！」

來自香港的Jenny說，台灣人的人情味讓菜市場成了另類的台灣之光，她形容菜市場是她的療癒中心！Jenny表示因為市場裡的阿姨、叔叔都很會聊天，當她心情不好時一進到市場裡，熱鬧氣氛，加上她有問題都能得到好多回應，很有療癒心情的效果。

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